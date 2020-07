Fandt våbenfabrik: Målrettet mod bandemiljø

Metropolitan Police kalder beslaglæggelse et stærkt bidrag til at reducere våbenkriminaliteten

De kriminelle bander i London er blevet snydt for en ladning skydevåben, efter at en specialenhed i Metropolitan Police 23. juli i år slog til mod en våbenfabrik på en ejendom i Enfield omkring en times kørsel fra London.

Her fandt de 25 skydevåben, hvoraf nogle af dem var skarpladte. Flere af våbnene var antikke skydevåben, der bliver tilpasset til at kunne bruges af kriminelle.

I køkkenet fandt kriminalteknikere og en våbenspecialist fra Firearms Forensic Unit (FFU) 'fabrikken', hvor der var en kugleform, drejebænke, patronhylstre og andre komponenter. På en video fra køkkenet, som politiet har offentliggjort, kan man se, at der blandt andet ligger rustne våbendele i baljer og spande og diverse værktøj.

Foto: Russell Matthew - HQ Directorate of Media & Communication

Foto: Russell Matthew - HQ Directorate of Media & Communication

En 25-årig mand og en 44-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for at have leveret skydevåben.

Politiet mener, at våbnene var beregnet til bandemiljøet i London.

- London er et mere sikkert sted efter beslaglæggelsen af disse 25 skydevåben og ammunition, som vi formoder snart skulle bruges til vold og skyderier i London. Vi mener, at disse skydevåben er anskaffet fra hele Storbritannien, ammunitionen blev fremstillet på denne adresse, og våben med ammunition blev derefter fordelt til bandemiljøet i London, siger politiinspektør Neil Ballard fra Specialist Crime Command.

- At tackle vold er vores topprioritet, og jeg definitivt sige, at denne beslaglæggelse vil bidrage stærkt til vores langsigtede strategi om at reducere vold og våbenkriminalitet i hovedstaden.