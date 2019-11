Fandt vikingeskat til millioner - nu skal de i fængsel

En findeløn i millionklassen var ikke nok for to grådige briter, der nu står til lang fængselsstraf

To britiske amatørarkæologer gjorde et usædvanligt fund, da de i 2015 fandt en mere end 1000 år gammel vikingeskat på en mark i den lille by Eye, der ligger cirka 80 kilometer sydvest for Birmingham.

Fundet inkluderede blandt andet en guldring, et armbånd og omkring 300 mønter, som ifølge The Guardian har en samlet værdi på omkring 12 millioner pund, svarende til omkring 104 millioner danske kroner. Skatten ville normalvis have indbragt de to herrer, George Powell og Layton Davies, en fyrstelig findeløn, men de valgte ikke at anmelde fundet til myndighederne.

I stedet tog de selv kontakt til forskellige opkøbere for at sælge genstandene, og deres grådighed fortryder de formentlig nu. Rygtet spredte sig nemlig hurtigt, og selvom de to skattejægere forsøgte at skjule deres millionfund, klappede fælden, da politiet dukkede op.

Fristelsen blev for stor

Nu skal de to mænd henholdsvis ti og otte og et halvt år i fængsel. Ifølge George Powells advokat undlod mændene at anmelde fundet, fordi 'fristelsen blev for stor'.

Ifølge BBC sagde dommeren til de to mænd under retssagen, at de kunne have fået 'op mod halvdelen af de tre millioner pund i findeløn og delt pengene'.

- Men I ville have mere, lød det fra dommeren.

Layton Davies (til venstre) og George Powells (til højre). Foto: Politifotos

Dele af skatten mangler stadig

Meget tyder dog på, at de to mænd stadig gemmer på store dele af skatten. Det er nemlig kun 31 ud af cirka 300 mønter og nogle af smykkerne, der er blevet beslaglagt indtil videre. Ifølge BBC viste billeder på Layton Davies mobiltelefon, at skatten var større end det, der er beslaglagt, og derfor arbejder politiet videre med sagen.

- I alle mine år i politiet er det her den mest usædvanlige efterforskning, jeg har været involveret i, lød det fra efterforskningsleder Nigel Cleeton fra West Mercia Police ifølge BBC.