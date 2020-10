Fange brød ud af fængslet og kørte galt

En kvinde i den lille by Jerup i Nordjylland fik sig fredag morgen noget af en oplevelse, da en mand tiltvang sig adgang til hendes hjem, tog bilnøglen og stjal hendes bil.

Kort forinden var den 30-årige mand brudt ud af Kragskovhede Fængsel, hvor han sidder fængslet. Det skriver TV2 Nord.

- Der blev ringet på døren, og manden siger, at han skal bruge nøglerne til hendes bil. Samtidig skaffer han sig adgang til huset under brug af trusler, og finder selv bilnøglen og kører afsted med bilen, fortæller Peter Skovbak, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi, til mediet.

Men han havde lidt for travlt med at slippe væk. Lidt efter klokken ni kørte han galt syd for Limfjordstunnelen i et solouheld, hvorefter han blev anholdt af politiet.

Fredag eftermiddag blev den undslupne fanget fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger for røveri, vold og for at bryde ud af fængslet, skriver TV2 Nord. Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvad manden sidder fængslet for.