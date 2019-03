Fange drak sig fuld i hjemmelavet vin i fængslet

Var noget utilfreds over at skulle alkoholtestes

Det gik åbenbart lystigt for sig, da en 23-årig indsat havde besøg af sine venner i det norske fængsel Åna.

Fangen drak sig nemlig fuld i hjemmelavet vin og måtte til sidst gå i seng.

Nu er manden blevet idømt en straf på 15 dages ubetinget fængsel for at have truet to fængselsbetjente med at ville dræbe dem.

Betjentene fik nemlig mistanke om, at den 23-årige mand var beruset, skriver Stavanger Aftenblad.

Fangen var imidlertid ikke tilfreds med at skulle puste i et alkoholmeter. Han nægtede også at lade sig visitere. På grund af truslerne blev han med magt overført til en særlig sikringscelle og lagt i håndjern.

Den 23-årige mand afsoner i forvejen en syv år lang fængselsdom for blandt andet voldtægt.

- Selv om tiltalte har udnyttet tiden i fængslet med at få uddannelse og arbejde - og også er kommet ud af narkomiljøet - så skønner retten, at det ikke er nok at idømme en betinget straf, hedder det i dommens præmisser.

Retssagen fandt sted i Jæren Tingrett.