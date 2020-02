Fange fik lov til at ryge udenfor retten: Stak af i flugtbil

En politiassistent holdt fast i en flugtbil og blev trukket med flere meter, da føreren trykkede speederen i bund under en fangeflugt fra Retten i Glostrup.

Flugtbilen kørte af sted med en 24-årig dømt narkohandler, som i en pause under en retssag fik lov til at gå udenfor retten for at ryge en cigaret, mens han var bevogtet af to politifolk.

Nu er flugtfangen og føreren af flugtbilen, 23, blevet dømt ved selvsamme ret, som har givet flugtfangen 50 dages fængsel, mens den 23-årige fik en tillægsstraf på to måneders fængsel til en dom, som han fik for nylig i Retten på Frederiksberg.

Den 23-årige var ikke til stede under retssagen, fordi han var syg, men han var indforstået med, at sagen blev afgjort.

Flugtfangen var en uges tid før flugten blevet idømt fem års fængsel i en narkosag, og han skulle overvære retssagen mod nogle medgerningsmænd 19. september 2018, da han stak af.

Da den 24-årige stod foran retten og røg, rullede flugtbilen hen til ham og føreren spurgte noget i retning af 'skal du have noget med fra kiosken'.

Den 24-årige satte sig på passagersædet, selvom han var bevogtet af to betjente. I det samme speedede flugtbilen op og forsvandt, mens den ene betjent forsøgte at hage sig fast i bildøren. Ifølge anklageskriftet var betjenten i fare for at blive kørt over af bilen.

Føreren af flugtbilen blev dømt for at have hindret politiets lovlige tjenestehandling, men blev frifundet for at have forvoldt fare for betjentens liv og førlighed. Begge blev dømt for flugten.

Flugten skete før en lovstramning om fangeflugter. Hvis en fange i dag stikker af fra politiet eller fængselsbetjente koster det mindst fire måneders fængsel.

Den 24-årige blev anholdt igen cirka tre uger efter flugten, da politiet standsede ham i en bil. Han er tidligere også dømt for et skyderi i 2013, hvor der blev affyret syv skud mod en lejlighed i Skovlunde, hvorfra der blev solgt hash.