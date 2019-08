Fange nægter at være flygtet: De tvang mig

33-årig flugtfange nægter, at han skulle have planlagt flugt fra sin fængselsstraf

Der blev indimellem grinet lystigt blandt de seks tiltalte i fangeflugtsagen, som torsdag tog sin begyndelse ved Retten i Nykøbing Falster.

Her sidder mændene, der alle er mellem 22 og 33 tiltalte for deres forskellige roller i den dramatiske fangeflugt fra Nykøbing Falster Sygehus, som fandt sted 26. september 2018.

Sagens hovedperson er en 33-årig mand, som for tiden afsoner en fængselsstraf på fire et halvt år. Det var ham, der ifølge anklagemyndigheden blev befriet ved, at tre fængselsfunktionærer blev truet med pistol og peberspray, netop som de var ankommet til Nykøbing Falster Sygehus.

Her var det meningen, at den 33-årige skulle behandles for et mavesår.

Selv om den 33-årige var iført et fikseringsbælte og håndjern, lod fængselsfunktionærerne ham gå, da to af de øvrige tiltalte pludselig dukkede op ved den Ford Mondeo, som de var ankommet til sygehuset i fra Storstrøms Fængsel.

Efter flugten foretog politiet en knibtangmanøvre på Farø, hvor mange biler og lastbiler blev tjekket uden resultat. Foto: Per Rasmussen

Den 33-årige selv fortalte i retten, at han slet ikke kendte til befrielsesaktionen. Og at han var bange, da de to bevæbnede mænd bad ham om at følge med. Han gjorde det klart, at han følte sig truet til at gøre, som de to mænd sagde.

- Jeg blev nødt til at hoppe ind i bilen. Skulle jeg kæmpe mod to mænd, selv om jeg havde håndjern på? Det kan jeg ikke. Jeg er ikke supermand, sagde den 33-årige til stor morskab for flere af de øvrige tiltalte.

Dramatisk fangeflugt: Fem mænd befriede fange i fikseringsbælte

I retten præsenterede anklager Skipper Falsled også en snapvideo fra en af de tiltaltes mobiltelefoner. I retten kom det frem, at videoen var lavet kort efter, at den 33-årige var blevet befriet. På videoen ses den 33-årige i flugtbilen iført håndjern, mens han smiler.

I retten blev han derfor bedt om at fortælle, hvorfor han tilsyneladende så glad ud

- Vi kører i 2-300 meter, før jeg får at vide, at de er kommet for at hjælpe mig. Så var jeg ikke bange mere, lød svaret.

Tre af de seks tiltalte blev anholdt samme dag, som befrielsesaktionen fandt sted. De tre øvrige tiltalte blev anholdt senere. Den sidste så sent som i sidste uge. Han havde opholdt sig i Dubai i flere måneder og havde en international arrestordre rettet imod sig.

Retten i Nykøbing Falster tog torsdag fat på sagen. Foto: Per Rasmussen

Anklageren antydede i sin forelæggelse af sagen, at et muligt motiv for fangeflugten er udsigten til at blive udleveret til retsforfølgelse i Belgien. Her står den 33-årige til at afsone en fængselsstraf på syv år.

Mandens forsvarer Maibritt Storm Thygesen gjorde imidlertid gældende, at det langt fra er sikkert, at den 33-årige overhovedet vil blive udleveret.

Retssagen afvikles over en håndfuld retsdage. Det forventes, at der falder dom 23. oktober.