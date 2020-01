Fange på flugt i 40 år - afsløret af fuldskab

Nu ryger han tilbage i spjældet for at afsone resten af straffen

I samfulde 40 år var 63-årige Jose Romero på flugt for politiet. Nu er han blevet anholdt ved et tilfælde, og manden må atter tilbage bag tremmer for at afsone resten af sin dom for et væbnet røveri.

Romero blev anholdt den 28. december 2019 i Delaware i USA på grund af beruselse på et offentligt sted. Han havde falske identitetspapirer på sig. I første omgang lod betjentene manden gå. Men da man kørte en test af hans fingeraftryk, viste det sig, at Romero var stukket af fra et fængsel i South Carolina tilbage i december 1979.

Dampede af

Her sad han indespærret efter en dom på 18 års fængsel for røveriet. Han manglede at afsone syv år af dommen, da han så sit snit til at dampe af.

Myndighederne siger, at Romero vil blive returneret til South Carolina, så han kan afsone resten af straffen. Oven i straffen på de syv år kommer yderligere en straf, fordi han flygtede fra fængslet, oplyser NBC News i Delaware.