Fangede formodet serie-forbryder: - Det ligner mig slet ikke

- Det ligner mig slet ikke at gøre sådan noget. Men det var bare sådan en nu-eller-aldrig-situation.

Sådan beskriver Mette Lind øjeblikket, da hun fredag aften satte efter en mand, som en gruppe beboere i området på Østerbro mistænkte kunne stå bag hærværkene på deres SUV-biler.

I lang tid, har bilejere på Østerbro været plaget af hærværk mod deres biler, men fredag tog Mette Lind gerningsmanden på fersk gerning. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Han er blevet sigtet for hærværk, oplyser Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi. Der er nu sat gang i en efterforskning, der skal undersøge, om han også kan stå bag de mange lignende hærværk.

Gennem otte måneder har beboerne nemlig fået ødelagt deres biler på stribe. Mette Lind har selv fået lavet hærværk 11 gange på fire forskellige biler.

Nogle dage inden anholdelsen havde en lokal borger fanget en mand på kameraer monteret i en bil. Manden var den eneste, der havde gået helt op ad bilen både foran og bagved, hvor ejeren dagen efter fandt nye ridser på sin SUV-bil, og billederne viser tydeligt ansigtet på personen. Optagelserne viste også, hvilken opgang manden gik ind i.

Så da Mette Lind genkendte manden fra optagelserne, besluttede hun sig for at følge efter ham. Og da han passerede en SUV-bil på Østerbrogade, hørte hun det, der kunne lyde som en nøgle, der blev trukket gennem lakken på bilen. Hun kunne også se, hvordan mandens hånd var helt henne ved bilen.

- Jeg havde aldrig troet, at det alt sammen lige skulle ske på den her måde, fortæller hun, da Ekstra Bladet taler med hende kort tid efter episoden.

Satte i løb

Mette Lind tog kontakt til manden.

- Kom lige med herhen og kig på den her bil, sagde hun til ham. Da der kom flere beboere til for at hjælpe hende, satte han i løb.

- Jeg har lært, at hvis man ser noget ulovligt, så skal man råbe højt, fortæller Mette Lind.

Så det gjorde hun, og det fik flere beboere til at slutte sig til hende.

Mette Linds kæreste fandt manden i nærheden og fik ham med tilbage.

- Synes du selv, det er okay, det du har gang i?, spurgte en af beboerne ham, da de stod på gaden og ventede på politiet.

- Nej, svarede han hurtigt, mens han kiggede ned i jorden.

I samtalen mellem beboerne og manden sagde han ikke meget. I stedet ventede han roligt, indtil politiet kom og afhørte ham.

- Jeg synes, det var rart, at politiet tog ham med. For jeg var ret rystet efter oplevelsen. Det gav en sikkerhed, så jeg roligt kunne tage hjem, fortæller Mette Lind.

En mand blev fredag aften anholdt i en sag om hærværk. Københavns Politi skal nu efterforske, om han står bag den store bølge af hærværk på SUV-biler. Foto: Kenneth Meyer

74 ødelagte biler

Lørdag morgen har hun og hendes kæreste gået en tur i området og taget billeder af de ridsede biler som dokumentation til politiet. Det løb op i 74 biler i deres lille kvarter. Hidtil har beboerne ment, at det har drejet sig om cirka 50 biler.

Det voldsomme antal biler har bekræftet Mette Lind i, at det var en god beslutning at sætte efter manden. Indtil nu har politiet nemlig ikke kunne foretage en konkret efterforskning i sagen, da ingen endnu var blevet taget på fersk gerning i handlingen.

- Det er bare rart at vide, at der nu måske endelig er en ende på alt det her, siger Mette Lind.

Ekstra Bladet har løbende dækket sagen, og var også til stede på Østerbro, da manden blev anholdt af politiet.

Vi har taget kontakt til den sigtede, der er sigtet for hærværket fredag aften. Han har ikke ønsket at tale om sagen.

