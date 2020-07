Fangeflugt forbi: Smadrede vindue med køleskab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den undvegne fange, som natten til tirsdag stak af fra Vestre Fængsel, er blevet pågrebet.

Det skete på Hvidovre Hospital, hvor han blev behandlet for skader, han pådrog sig i forbindelse med flugten.

Det bekræfter leder af Afdeling for organiseret kriminalitet i Københavns Politi Knud Hvass over for Ekstra Bladet.

Fangen er fra Letland og havde brækket benet.

Flugtfangen sad varetægtsfængslet i forbindelse med en spektakulær sag, som politiet fik hul på, da man i midten af februar under en storstilet aktion slog til mod fragtskibet Duncan Island, der netop havde landsat godt 100 kilo kokain på Langeland.

Siden har flere siddet varetægtsfængslet i sagen - i skrivende stund i alt fire.

Den atter pågrebne flugtfanges kortvarige tur ud i friheden foregik ifølge Ekstra Bladets oplysninger via et vindue. Det blev smadret ved hjælp af et køleskab, hvorefter manden fik held til at bevæge sig nedad bygningen.

Knud Hvass ønsker ikke at kommentere oplysningerne, som Kriminalforsorgen endnu ikke er vendt tilbage med sine bemærkninger til.

Så tit stikker fanger af 2018 (til og med 31. juli): Tre tilfælde (to undvigelser fra arresthuse, en fra et lukket fængsel).

(to undvigelser fra arresthuse, en fra et lukket fængsel). 2017: Otte tilfælde (fire fra arresthuse, fire fra lukkede fængsler).

(fire fra arresthuse, fire fra lukkede fængsler). 2016: 15 gange (seks fra arresthuse, ni fra lukkede fængsler).

(seks fra arresthuse, ni fra lukkede fængsler). 2015: Ti tilfælde (otte fra arresthuse, to fra lukkede fængsler). Kriminalforsorgen har ikke offentligt opgjort tilfælde af fangeflugter for årene 2019 og 2020. I november 2019 gennemførte bandelederen af grupperingen NNV Hemin Dilshad Saleh dog under stort drama en planlagt flugt fra sin varetægtsfængsling, mens han befandt sig på psykiatrisk afdeling i Slagelse. Han blev siden fanget i Spanien under en ikke mindre dramatisk politiaktion. Vildt drama: Bandeleder forsøgte at stikke af (Kilde: Kriminalforsorgen) Vis mere Luk

Bananer og broccoli

Det 178 meter lange fragtskib, Duncan Island, en såkaldt reefer - på dansk et køleskib - var natten før den store politiaktion i februar afsejlet fra Helsingborg med kurs mod Skt. Petersborg.

Den officielle last bestod hovedsageligt af bananer samt lidt broccoli. Der til kom de godt 100 kilo kokain, som man opbevarede illegalt ombord.

Smuglernes plan var, at man ud for Lohals skulle kaste kokainen over bord, og det så skulle samles op af medsammensvorne i en rib-båd, der sejlede narkoen ind til stranden. Herfra skulle den læsses i en Hyundai-hatchback og køres væk.

Duncan Island er et stort skib, der stikker ni meter og skal derfor sejle i de dertil udstukne sejlrender. Detaljen er, at sejlrenden ned gennem Storebælt kommer tæt på land ud for Spodsbjerg, som derfor er et godt sted at flytte illegalt gods fra et fragtskib over i en mindre båd.

Men blandt andet på baggrund i tippet fra udlandet fulgte politiet diskret med på sidelinien. På Langeland stod politiet klar til at foretage anholdelse, mens et af Søværnets patruljeskibe samt et af hjemmeværnets fartøjer lå klar på søsiden.

Desuden lå to lodsbåde, der blandt andet havde specialtrænede betjente ombord, klar til at sejle ud og entre Duncan Island, der efterfølgende skulle sejles til en dansk havn og gennemsøges.

