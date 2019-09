Fangeflugt fra hospital: Undersøger medhjælpere til flugten

En indsat fra fængsel for udvisningsdømte stak af under hospitalsbesøg

Oplevede du fangeflugten, eller ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

En 45-årige indsat i Ringe Fængsel er stadig på fri fod, efter han stak af fra Kriminalforsorgens personale på Bispebjerg Hospital i København mandag aften.

Ringe Fængsel er et lukket fængsel for udvisningsdømte indsatte, men den indsatte var ude nfor muren på besøg på hospitalet af 'personlige årsager'.

Nu skal politiet have afhørt en række vidner og have sikret det video-overvågning, der er derude.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev den indsatte hjulpet med flugten af nogle mennesker på stedet.

Vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi bekræfter, at det er noget af det, de undersøger.

- Vi har igangsat efterforskning for at finde ud af, hvad der reelt er sket. Om vi kan pålægge strafansvar over for andre, siger han.

- Er det nogle familiemedlemmer, der hjælper ham?

- Jeg kan sige, at der er nogle mennesker derude, som har en eller anden relation til pågældende, og vi er nu ved at undersøge, hvordan det hænger sammen med den her flugt, siger han og fortsætter:

- Den pågældende skal sigtes for at være flygtet, og hvis vores efterforskning kan dokumentere en form for medvirken fra nogle personer, så skal vi selvfølgelig også have sigtet dem. Og det er det, vi bruger tiden på nu.

Han ønsker ikke at udtale sig om, hvilken dom flugtfangen afsoner.

Politiet vurderer ikke, at den flygtede fange er farlig, og på nuværende tidspunkt er der ikke planer om at efterlyse ham offentligt med navn og billede.