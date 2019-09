Fangeflugt fra hospital

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 45-årig mandlig fange er flygtet fra politiets varetægt.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet. Manden, som er indsat i Ringe Fængsel, var ude af Kriminalforsorgens syne fra omkring klokken 17.23.

- Der er tale om arresteret person, der er stukket af. Han var på besøg på Bispebjerg Hospital af personlige årsager, fortæller Jesper Frandsen, vagthavende ved Københavns Politi.

Københavns Politi oplyser, at de ikke vurderer manden som farlig, men de ønsker ikke oplyse, hvad manden er arresteret for.

Københavns Politi er til stede på Bispebjerg Hospital. De er blandt andet i gang med at afhøre pårørende for at opklare, hvor den 45-årige fange er flygtet hen.

- Hvordan kunne han slippe væk?

- Det ved vi ikke endnu. Vi er i gang med at undersøge omstændighederne.

Politiet har eftersøgt manden internt, men har ikke umiddelbart tænkt sig at efterlyse ham offentligt i medierne.

Ekstra Bladet følger sagen ...