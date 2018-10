Fanger flygter fra retssal: Så blander dommeren sig

En overvågningsvideo viser en dommer jagte to fanger, der pludselig flygter fra retssal

Da to fanger tirsdag eftermiddag flygtede fra Lewis County-retssal iført håndjern, besluttede retssalens dommer sig for at sætte efter dem.

Nu er der offentliggjort overvågningsbilleder, der viser jagten på de to fanger.

Det skriver flere amerikanske medier samt nyhedsbureauet AP.

På overvågningsvideoen kan man se 22-årige Tanner D. Jacobson og 28-årige Kodey L. Howard storme ud af retssalen, hvorefter dommeren spurter efter dem.

En af fangerne falder, slår hovedet i gulvet og taber sin sko på vej ud af bygningen. Det lykkedes ham dog at komme på benene igen og storme ned ad de mange trapper sammen med sin medfange.

- De var desperate. Jeg ville finde ud af, hvor de løb hen, siger dommer J. W. Buzzard.

Efter at fangerne havde stormet ned ad tre etagers trapper, lykkedes det dommeren at fange Kodey Howard, der stadigvæk var iført håndjern og en enkelt sandal.

Tanner Jacobson havde held med at flygte fra bygningen, men blev fanget kort tid senere.

En talsperson fra politiet fortæller, at selvom flugten ser komisk ud på overvågningsvideoen, der ifølge ham bare mangler at blive tilsat cirkus-musik, så var følelsen en helt anden i øjeblikket, hvor man ikke vidste, hvad fangerne kunne finde på.

