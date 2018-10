Fanger gemte sig i skraldespande: Se den spektakulære flugt

Med hjælp fra tre medindsatte lykkedes det to fanger at flygte fra et fængsel i Kentucky ved at gemme sig i skraldespande. Se deres vilde flugt i videoen nedenfor

To kreative fanger havde lørdag succes med et ganske usædvanligt og formentlig også ildelugtende flugtforsøg, da de stak af fra et fængsel i Louisville, Kentucky.

Ved at gemme sig i to skraldespande lykkedes det nemlig for 38-årige Jeremy Hunt og 27-årige Justin Stumler med hjælp fra tre medfanger at komme ud i friheden igen.

Det skriver USA Today.

I en pressemeddelelse fra fængslet lyder det, at de to fanger arbejdede i fængslets køkken og flygtede ved at gemme sig i køkkenskraldespandene, der blev sat uden for fængslet, så de kunne blive tømt.

På overvågningsvideo kan man se, hvordan skraldespandene står i noget, der ligner en gård, da to af lågene går op og de to fanger vælter ud, skiller sig af med de orange fangedragter og stikker halen mellem benene.

Fanget efter biljagt

Friheden varede dog ikke længe for Hunt og Stumler, der begge er tilbage i politiets varetægt, efter de blev fanget mandag.

Politiet kom på sporet af Justin Stumler, da han planlagde at mødes med et familiemedlem på en McDonald's, mens Jeremy Hunt blev fanget efter en længere biljagt, der sluttede i et uheld.

Jeremy Hunt sad varetægtsfængslet og sigtet for flere tilfælde af røveri, mens Justin Stumler var fængslet for at have stjålet en bil, samt besiddelse af våben og narko.

Se de to bøller flygte og blive fanget igen i videoen øverst i artiklen.

