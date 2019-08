Fanget: Fandt kokain for over syv milliarder

Med over fire ton kokain i nettet har tolden i Tysklands største havn, Hamborg, formået at slå alle rekorder.

Kokainen gjorde sin gennemgang i Hamborg Havn fra Montevideo i Uruguay, hvor det skulle ende i Antwerpen i Belgien. Så langt nåede den dyrebare last på omkring 4,5 ton dog som bekendt aldrig, da det blev fundet under et rutinetjek af lasten for omkring 14 dage siden.

Lasten, som bestod af 200 sorte træningstasker, som alle var fyldt med det ulovlige stof. Sendingen var mærket som soyabønner. Al kokainen, som vurderes til at have en gadeværdi på omkring 7.5 milliarder, er sidenhen blevet destrueret, skriver BBC.

Lasten var skrevet som om, at den bestod af soyabønner. Foto: Ritzau Scanpix

'Hvis man antager, at den med høj sandsynlig høje kvalitet af kokain kan blive fortyndet til omkring tre gange volumen, før det bliver solgt på gaden. Der vil det have en værdi på omkring en millard euro,' skriver tolden i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen stod der ydermere, at der nu vil blive efterforsket i, hvem der skulle have modtaget den store last. Der blev dog også advaret i meddelelsen, da størrelsen på lasten viser, at de internationale karteller er blevet mere modige.

Hele lasten er blevet destrueret, fortæller Tolden i Hamborg. Foto: Ritzau Scanpix

Hamborg har Tysklands største havn. Det er Europas tredjestørste.