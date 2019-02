Fanget i kviksand: Troede jeg skulle dø

Det skulle have en hyggelig vandretur i Utah's smukke Zion National Park.

Men udflugten i weekenden endte som et regulært mareridt for kæresteparret Ryan Osmun og Jessika McNeill. Ved en flodbred trådte Jessika ud i et område med livsfarligt kviksand.

Det lykkedes hende at komme fri med hjælp fra Ryan. Men herefter sad den 34-årige mand uhjælpeligt fast i det sugende kviksand.

Samtidig var vandet i kviksandet isnende koldt og i de mange timer, hvor Ryan Osmun var suget fast, var han overbevist om, at han ville miste sit ben på grund af kuldeskader.

- Til sidste troede jeg, at jeg ville dø, fortæller Ryan Osmun til flere amerikanske medier.

Svømmede i iskold flod

Dramaet udspandt efter fire timers vandretur i den sydlige del af den nationale park. Jessika forsøgte forgæves at redde sin kæreste op af kviksandet med en gren. Men da det ikke lykkedes, besluttede hun sig for at søge efter hjælp.

Området med kviksand, hvor Ryan sad fast i timevis. Foto: National Park Service

Parret befandt sig i et område af parken, hvor der ikke er mobildækning.

Jessika besluttede, at den hurtigste vej til hjælpen var at svømme ned ad floden på trods af den isnende kulde.

Den unge kvinde kastede sig ud i vandet.

- Jeg blev ved med at sige til mig selv, at han ville have gjort det samme, fortæller Jessika McNeill.

Ved at besvime

Det tog kvinden tre timer at nå frem til et område, hvor der var mobildækning. På det tidspunkt var kvinden så udmattet, at hun var ved at besvime.

Foto: Ryan Osmun

Jessika McNeill fik kontakt til alarmcentralen, som omgående sendte hjælpere afsted. Først efter to timers arbejde, lykkedes det dem at få reddet Ryan Osmun op af kviksandet. Han havde på tidspunkt siddet fast i omkring 11 timer.

- Det er udelukkende på grund af Jessika og redningsarbejderne, at jeg er i live, lyder det fra den 34-årige mand.

På grund af dårligt vejr kunne en redningshelikopter ikke lande i området.

Så Ryan måtte overnatte i en varm sovepose, tæt på et bål, sammen med redningsfolkene.

Kviksand er normalt ikke et problem i Zion National Park. Men en ekstremt våd vinter har ændret forholdene.