Fanget i murbrokkerne: - Kan høres græde i smerte

Mindst otte er omkommet, og flere frygtes fanget i murbrokker fra en kollapset bygning efter i et jordskælv i Filippinerne.

Jordskælvet, der havde en styrke på 6,1, ramte 60 kilometer nordvest for Filippinernes hovedstad, Manila.

Jordskælv rammer Filippinerne

Skælvet påvirker luft-, tog- og vejtrafik, og der er skader på bygninger og infrastruktur.

Provinsen Pampanga er blevet værst ramt. Her er otte mennesker dræbt, og 20 er såret, oplyser guvernør i provinsen Lilia Pineda over telefon, hvor hun citerer oplysninger fra kriseberedskab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Noel Celis/AFP

En bygning med fire etager er kollapset, og bygningens supermarked i stueetagen er knust. Redningsfolk prøver med store maskiner og hunde på at finde folk, som er fanget i ruinerne.

- De kan høres græde i smerte, fortæller Pineda om dem, som er fanget.

- Det vil ikke være let at redde dem, tilføjer hun.

Der er ikke redegjort for mindst 31 menneskers færden, siger en lokal embedsmand til nyhedsbureauet AP.

Nogle af supermarkedets ansatte kan ligge under murbrokkerne, mens andre kan have befundet sig et andet sted, da skælvet indtraf.

I Manila fik de kraftige rystelser flere bygninger til at svaje i flere minutter.

- Vi blev nervøse og vi blev svimle. Jeg løb nedenunder med tre børn, fortæller Arlene Puno, der er hushjælp i en lejlighed i et af højhusene i Manilas finansdistrikt.

Filippinerne ligger i et område med en del seismisk aktivitet. Det betyder, at jordskælv jævnligt forekommer i landet.

Landet er også udsat for mange andre naturkatastrofer. I gennemsnit rammer omkring 20 tyfoner årligt landet. De kan udløse massive regnskyl og efterfølgende jordskred.