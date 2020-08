Fanget med 170 km/t. i en 80-zone

En bilist havde ualmindeligt travlt i weekenden, da vedkommende passerede en fotovogn i Hald nordøst for Randers.

Her bragede føreren afsted på Hadsundvej med sømmet i bund. Bilisten blev blitzet med hele 170 km/t., på trods af at fartgrænsen på strækningen er 80 km/t.

Derfor har bilisten nu fået inddraget sin førerret. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter mandag.

Her lyder det videre, at yderligere ni bilister kan se frem til at modtage en besked fra politiet i e-Boks om, at de har fået et klip i kørekortet.

69 fartsyndere

På Bornholm har politiet også haft travlt med at optrevle fartsyndere.

Hele 69 bilister kørte for stærk i løbet af weekenden. Det skriver Bornholms Politi i døgnrapporten mandag.

Her lyder opfordringen til folk at sænke farten.