Fanget på fjeld: Fire personer reddet med helikopter

Grønlands Politi og redningsmandskabet fra SAR (Search and Rescue) måtte tirsdag rykke ud og redde fire personer, der var fanget på en fjeldet Ikerasak nær Uummannaq på Grønlands vestkyst.

Det skriver Grønlands Politi på Facebook.

Til at starte med var det kun en enkelt person, en ung mand, der var fanget.

Han var taget alene på vandretur, men for vild og ente med ikke at kunne komme ned.

Da hans far og to andre forsøgte at komme ham til undsætning, endte de i samme situation, så de hverken kunne komme op eller ned på det stejle fjeld.

Den unge mands far kendte området særdeles godt, men lige lidt hjal det. Foto: Grønlands Politi.

Med hjælp fra en helikopter lykkedes det brandvæsnet i Uummannaq at redde de fire personer.

Redningsaktionen blev dog voldsomt kompliceret af, at redningshelikopteren måtte helt tæt på fjeldsiden for at kunne samle de fire personer op.

Trods den dramatiske situation kom ingen af de fire så alvorligt til skade, at de ikke kunne komme hjem samme aften.