Fanget på kamera fire gange: Politi nægter at anholde kendt tyv

Er man tyv, og bliver man fanget på et overvågningskamera, bør det som regel være lig med en anholdelse.

Derfor vækker det også forundring, at den samme tyv har haft succes med at begå indbrud i parkerede biler på den samme parkeringsplads foran Apollo Fitness i Vejle fire gange den seneste måned.

Samtlige tilfælde er blevet optaget på fitness-centerets video-overvågning, og både billeder og registreringsnummer er videregivet til poliiet.

De nægter imidlertid at anholde manden.

Det skriver TV SYD.

Årsagen er, at man prioriterer personfarlig kriminalitet højere.

- Det bliver vi nødt til. Og er folk blevet slået ned, så tager vi fat på det før tyveri fra bil, sagde Michael Weiss, Politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

I kommunen får prioriteringen blandt andet skarp kritik fra byrådspolitikeren Per Olesen (V).

- Det er grotesk og helt ude i hampen, at politiet ikke vælger at tage de lavt hængende frugter, som denne sag øjensynligt er et eksempel på, siger han og opfordrer samtidig byens borgmester Jens Ejner Christensen (V) om at gå ind i sagen.