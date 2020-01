Fanget på ø: Teenager i totenschläger-sag

18-årig mand fra Langeland sigtet for grov vold og varetægtsfængslet efter grundlovsforhør bag lukkede døre

En voldssigtet 18-årig mand blev over middag varetægtsfængslet i tre uger ved det grundlovsforhør i Odense efter sent fredag aften at være opsporet og anholdt på en adresse i Tranekær på øen Langeland.

Det bekræfter Lars Tvede, vagtchef i Fyns Politi.

Politiet havde i ugens løb efterlyst den unge mand med navn og billede.

Han var mistænkt i en sag om grov vold og ulovlig tvang overfor en 17-årig mand, men har efter politiets opfattelse ikke været farlig for offentligheden.

Kriminaliteten skulle være begået 29. december sidste år på H. C. Ørstedsvej i Rudkøbing.

Rå og brutal vold

Her blev den forurettede efter politiets opfattelse udsat for grov vold og ulovlig tvang med anvendelse af blandt andet en strømpistol og en totenschlæger - et slagvåben, der folder sig ud, når det tages i anvendelse.

To voldssigtede personer på 17 og 21 år blev ved grundlovsforhør 16. januar varetægtsfængslet i fire uger i sagen. Det foregik bag lukkede døre.

Motivet bag overfaldet, der er kategoriseret som særligt rå og farlig vold under straffelovens paragraf 245, har ikke været fremme i offentligheden.

Men Fyns Politi har igennem en periode mistænkt den 18-årige for at have spillet en aktiv rolle i det brutale overfald.