Fanget på video: Ung mand sigtet for at tisse på 9-årigt kræftoffers mindesten

Et klip, hvor en ung mand står i en park i Philadelphia og urinerer på mindestenen for en ni-årig dreng, der er død af kræft, spredte sig i løbet af søndag som en steppebrand på de sociale medier.

Det skriver blandt andre CBS Philly og det lokale medie The Inquirer.

Stenen er opført i Underhill Park i Philadelphia som et minde om Christian Clopp, der kun var ni år gammel, da han døde af kræft i hjernen.

- Jeg forstår ikke denne verden i dag, siger drengens far, Mark Clopp, til CBS Philly.

- En af vores venner kom over i dag for at informere os om, at der var blevet offentliggjort en video af to idioter, der urinerede på Christians mindesten ved hans legeplads, fortsætter den lamslåede far.

Lokale gjorde mindestenen ren

Videoen blev angiveligt optaget af en af den urinerende unge mands venner og delt fra hans profil på Snapchat.

Efter den var gået viralt på flere sociale medier, tog to lokale initiativ til at gøre mindestenen ren.

- Som enlig forældre tænker man, 'hvad hvis det var mit barn?' siger Paul Burgan, der sammen med sin ven Desmond Walker gjorde stenen ren og lagde et opslag om rengøringsindsatsen på Facebook.

'Vi har ikke lavet dette opslag for at få opmærksomhed, vi har lavet det for at lade folk vide, at dette er vores lokalområde, og vi tolererer ikke den slags sygelige handlinger', lød det ifølge CBS Philly i de to mænds opdatering.

Legepladsen, hvor stenen står, blev dedikeret til 9-årige Christian Clopp efter han tabte kampen mod kræften i 2012.

To unge mænd sigtet

Den massive deling af videoen søndag fik hurtigt politiet på sporet af 23-årige Bryan Bellace og den jævnaldrende Daniel Flippen. Førstnævnte er blandt andet sigtet for grov utugt, og for at have krænket en offentlig ejendom.

Begge unge mænd er desuden sigtet at have medbragt en åbnet, alkoholisk drik i en offentlig park.

Christian Clopp har i dag, mandag lagt et længere opslag om sagen på Facebook. Her henvender han sig blandt andet direkte til de to formodede gerningsmænd.

'Jeg håber, at det ikke kræver den smerte, min familie har været igennem, at åbne jeres øjne. Noget er galt i jeres liv, og det er I nødt at få fikset'.

Se farens opslag her: