Fanget under sammenstyrtet tag: Håndværker kørt væk i ambulance

Redningspersonale har mandag morgen befriet en håndværker, som var fanget under en tagkonstruktion på Vejlandsallé på Amager. Han er blevet kørt væk i ambulance, fortæller operationschef hos Hovedstadens Beredskab Kristian Næsted til Ekstra Bladet.

- Vi har fået at vide, at han er blevet reddet ud, og at ambulancepersonale er kørt afsted. Lige nu bliver vi derude for at kontrollere, at ingen andre er fanget, og om der er fare for yderligere sammenstyrtninger, siger Kristian Næsted.

Lige nu er der ingen meldinger om mandens tilstand.

Opdateres...