Far dømt: Flygtede fra sin lille døende søn efter trafik-ulykke

En 28-årig mand fra New Jersey i USA er blevet kendt skyldig i at have dræbt sin kun to-årige søn i en trafikulykke og herefter flygte fra stedet, da politiet ankom.

Ifølge nyhedsbureauet AP skal den 28-årige Christopher Kuhn afsone mellem otte og 30 år bag tremmer.

Faderen kørte galt, da han flygtede efter at have begået et butikstyveri i et indkøbscenter i Pennsylvania i oktober sidste år. Den lille dreng var med i bilen, da faderen kørte overfor rødt lys og ramte en anden bil. Herefter væltede bilen rundt, og den lille dreng blev slynget ud.

Ifølge anklagemyndigheden gjorde faderen intet for at redde sin søn efter ulykken. Han tog et skridt over den livløse søn og stak af.

- Jeg er her i dag for at tale den to-åriges sag. En to-årig, som ikke kan tale for sig selv, takket være sin fars ugerninger, lød det fra anklager Robert D. James under retsmødet.

Den lille dreng var ikke anbragt i et barnesæde, og han døde kort efter ulykken på et hospital.

Christopher Kuhn blev også dømt for at have stjålet nogle TV-højttalere til en værdi af cirka 1.400 kroner forud for døds-ulykken.