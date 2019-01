Far dømt: Voldtog sin datter i brudesuiten

En 50-årig mand fra Fredericia blev torsdag formiddag idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt af sin datter på sin egen bryllupsnat

Voldtægten skulle være fundet sted 19. august mellem 04.00 og 04.45 efter brylluppet mellem faderen og hans nye hustru i brudesuiten på Gammelrøj Herregård ved Kolding.

Den dømte nægtede sig skyldig og forklarede, at han aldrig havde rørt sin datter.

Tvang benene fra hinanden

Ifølge anklageskriftet tog den 50-årige mand datteren hårdt på brysterne og tvang herefter hendes ben fra hinanden.

Det fremgår også af anklageskriftet, at den voksne datter angiveligt forsøgte at stoppe sin far. Det mislykkedes, da datteren 'på grund af indtagelse af alkohol var ude af stand til at modsætte sig'.

Datteren var omkring 02.30 om natten blevet hjulpet i seng af faderen og en gæst, da hun ifølge gæstens forklaring havde været 'stang-barcardi'.

Den 50-årige mand nægter, at have haft nogen som helt kønslig kontakt med datteren og fortæller, at han blot lagde sig til at sove, da han et par timer senere kom op på værelset. Der var ingen vidner til stede, så hvad der skete om natten, er det kun faderen og datteren, som ved.

En sms-korrespondance

Det var blandt andet en sms-korrespodance mellem datteren og faderen, som fik den 50-årige mand fra Fredericia dømt. Det mente dommeren var en af omstændighederne, som understøttede datterens forklaring.

'Hey. Jeg har ikke lyst til at tage med til Berlin. Jeg synes, vi skal stoppe al kontakt. Det, du har udsat mig for, kan jeg ikke acceptere. Jeg bad dig pænt om at stoppe, og du fortsatte. Jeg råbte, du fortsatte. Jeg slog, du fortsatte', stod der blandt andet i sms'en fra datten.

'Undskyld. Det var en fejl. Undskyld. Jeg troede, det var (konen, red). Kan vi ikke prøve at holde kontakt? Undskyld', svarede den 50-årige mand.

Hustru støtter sin mand

Den 50-årige mand skulle efter sin hustrus forklaring have ligget med bukser på, da hun lidt senere end ham gik op i seng.

- Han havde sin skjorte og bukser på, da jeg kom op. Han lå og puttede under dynen, og de lå med ryggen til hinanden, forklarede konen i retten.

Konen havde dog set, at manden ikke havde haft sine boksershorts på, da han den efterfølgende morgen havde taget de lange bukser af.

Manden forklarede i retten, at han havde smidt alt sit tøj, da han skulle i seng, men da det gik op for ham, at datteren lå i sengen, tog han sine lange bukser på, fordi han ikke kunne finde sine boksershorts. Den forklaring støtter konen ham i.

- Hun (datteren, red) er jo kommet med flere forskellige forklaringer. Blandt andet siger hun, at det skulle være sket, da hun blev lagt op i seng. Det er jo ikke muligt, da der var en gæst med, da (faderen, red.) hjalp hende i seng, fortæller konen meget berørt til Ekstra Bladet.

- Det er virkelig en forfærdelig situation, det her, fortsætter hun.

Da datteren skulle afgive vidneforklaring, valgte retten at holde lukkede døre. Derfor har det ikke været muligt for Ekstra Bladet at høre, hvad datteren har sagt. Men ifølge anklageren, Iben Degnbol, kan forklaringen på forvirringen omkring tidspunktet skyldes netop datterens berusede tilstand.

- Hvis man er meget fuld, kan det være svært at vide, om noget er foregået på det ene eller andet tidspunkt, siger anklageren i retten.

Den 50-årig mand har anket byrettens afgørelse til landsretten med påstand om frifindelse. Der er fortsat navneforbud i sagen.