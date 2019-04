Far er skyldig i voldtægt mens mor frifindes i Vejen-sagen

Retten i Esbjerg har ikke fundet det bevist, at et forældrepar fra Vejen har begået alle de seksuelle overgreb og tilfælde af vold, de anklages for.

Derfor har retten pure frifundet en 60-årige kvinde, mens en 63-årig mand er fundet skyldig i et enkelt anklagepunkt.

Det handler om flere tilfælde af voldtægt af et af de fire børn.

Overgrebene skal have fundet sted for mere end 25 år siden. Men retten føler sig ikke overbevist om, at man kan fæstne lid til alle børnenes forklaringer.

- Der består en risiko for, at en betydelig del af børnenes erindringer kan være blevet påvirket på forskellig vis i tiden efter anbringelsen, lyder det, da retsformanden læser den såkaldte skyldkendelse op.

Faren findes dog skyldig i voldtægt af et barn under 12 år. Retten finder det bevist, at faren flere gange fra 1990 til 1991 havde seksuelt samvær med en pige. Nogle af overgrebene fandt ifølge retten sted ved brug af vold.

Derimod finder retten det ikke bevist, at moren deltog i eller overværede overgrebene.

Sagen mod forældreparret begyndte at rulle i august 2017, da et af børnene anmeldte forældrene til politiet. Det førte til anholdelse af forældreparret i november 2017.

Forældrene har nægtet sig skyldige og hævder, at anklagerne er grebet ud af den blå luft.

Desuden har forældrenes forsvarsadvokater gjort gældende, at flere af forholdene falder for forældelsesfristen.

Retten finder dog, at forholdet, som faren findes skyldig i, ikke er forældet.

De tre dommere og seks nævninger skal senere på dagen udmåle en straf til faren.