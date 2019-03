Far får fængsel for at ruske baby til hjerneblødning

En nu 27-årig far ruskede i april 2017 sin knap tre måneder gamle søn så voldsomt, at den lille baby fik skader i hjernen og blødninger i øjnene.

Den grove vold er ved Vestre Landsret torsdag blevet vekslet til fem års fængsel. Dermed har domstolen stadfæstet byrettens dom.

Retten fandt, at den cirka 10 uger gamle søn var i livsfare som følge af det, der i fagsprog omtales som "Shaken Baby (Impact) Syndrome".

27-årige Marc Sørensen har både i landsretten og byretten nægtet sig skyldig. Han gik efter at blive frifundet for volden mod sit spædbarn.

I alt er han dømt for at have rusket babyen to gange.

Myndigheder blev ledt på sporet af sagen i april 2017, da den nu dømte selv slog alarm.

- Efter den anden episode ringede han selv til 112, fordi han ikke kunne få kontakt til barnet. Her kunne man konstatere skaderne, og det var her, at mistanken mod faren opstod, fortalte anklager Rikke B. Nielsen efter dommen i Retten i Sønderborg sidste år.

En CT-skanning og siden en MR-skanning af den lille dreng gjorde myndighederne bekymrede, da skaderne på babyen var typiske for ruskevold.

Drengen blev født i januar 2017. Han har en tvilling, men den anden lille dreng har angiveligt ikke været udsat for rusk.