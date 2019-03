Far forsøgte at bortføre sin femårige datter

En 56-årig far forsøgte at bortføre sin datter, der har adresse på moderens bopæl, i Odense

En 56-årig mand forsøgte tidligere mandag at bortføre sin datter fra moderens adresse i Odense.

Det skriver fyens.dk.

- Han bortførte hende og stak af. Vi lavede en del efterforskning, og klokken 12.28 får vi så fat på ham og hans datter ved Kongens Have i Odense, siger vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen til fyens.dk.

Ifølge politiet var omkring seks politibiler og flere motorcykelbetjente rykket af sted for at finde manden, der blev pågrebet takket være et tip fra en taxachauffør tæt ved Kongens Have og Odense Banegaard.

Herefter blev den 56-årige iført en blå sporsikringsdragt.

Både manden og den femårige datter er nu i politiets varetægt.

Vagtchefen forklarer videre til fyens.dk, at kommunen anmeldte episoden klokken 11.37, og at det var under et overværet besøg, at han forsøgte at bortføre datteren.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi.