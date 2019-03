Far fundet skyldig: Stod bag syreangreb på treårig søn

En far er blevet kendt skyldig i at planlægge et syreangreb på sin treårige søn. Det skriver flere medier her i blandt BBC.

Drengen fik store brandsår i ansigtet og på sine arme i en butik i Worcester England. Hele episoden fandt sted efter en kamp om forældremyndigheden over den lille dreng.

Faderen fik en af de medskyldige til at kaste svolvsyre efter drengen og i videoovervågningen fra butikken kan man høre ham råbe 'det gør ondt', lyder det ifølge flere medier, der var til stede ved retssagen.

Den 40-årige far var anklaget sammen med fem mænd og en kvinde om at planlægge angrebet.

De benægtede alle sammen, at de havde planlagt det, selvom videoovervågning viser, at en af mændene kaster syre på drengen.

Ifølge anklageren havde faderen planlagt angrebet for at bevise, at moderen til drengen ikke egnede sig til at tage sig af barnet, fordi hun forlod ham i 2016.

Det er endnu ikke bestemt, hvilken dom de dømte skal have for overgrebet på den treårige.