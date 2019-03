Far havde hash og kokain med i børnehave

I går blev en 40-årig far idømt et år og ni måneders fængsel, efter han i november sidste år blev fundet med kokain og hash i sit barns børnehave

Den 29. november sidste år blev Syd og Sønderjyllands Politi kaldt ud til Marienlundsskolens Børnehave i Kolding. En pædagog havde fundet en pose hash i en børnenes garderober.

Efter visitation af faderen, som var i børnehaven i forbindelse med et møde, fandt politiet også kokain, hvorefter politiet ransagede den 40-årige fars hjem og arbejdsplads. Her blev der ligeledes blev fundet hash, men også amfetamin.

Det skriver Syd og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 5. marts var sagen for Retten i Kolding, hvor den 40-årige far blev idømt et år og ni måneders fængsel for besiddelse af samlet cirka 6,5 kilo hash, cirka 80 gram kokain og cirka 33 gram amfetamin.

Sagen blev behandlet som en ren tilståelsessag, idet den 40-årige erkendte at have været i besiddelse af de omhandlende stoffer med henblik på videreoverdragelse. Han blev efter domsafsigelse kørt direkte til afsoning.