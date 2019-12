Far muligvis identificeret i sag om efterladte børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I sagen om de to efterladte børn i Aarhus er faderen nu muligvis blevet identificeret.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at der med stor sandsynlighed er tale om en 34-årig afghansk mand, der tidligere har opholdt sig i Danmark, inden han senere blev udvist.

- Vi ved ikke, hvor faderen befinder sig, men formentlig er han i udlandet. Vi mangler desuden at få identificeret moderen, mens vores formodning er, at hun heller ikke opholder sig i Danmark, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Derudover oplyser politiet, at en mand og en kvinde, der er sat i forbindelse med sagen, er blevet overdraget til en anden politikreds. De er begge blevet identificeret, og der er tale om en 33-årig mand og en 25-årig kvinde.

Manden og kvinden opholdt sig på en adresse i Ølgod, da politiet søndag aften tog begge til afhøring efter at have ledt efter dem.

Den 33-årige mand har opholdstilladelse i Danmark, mens kvinden opholdt sig ulovligt i landet. Hun har dog søgt asyl nu.

Sigtet for at efterlade børn

En 54-årig kvinde blev anholdt søndag i Aarhus og blev senere identificeret som børnenes farmor. Hun blev løsladt af retten efter et grundlovsforhør. Hun er dog fortsat sigtet i sagen for at have efterladt de to børn i en hjælpeløs tilstand.

Det er samtidig politiets vurdering, at hun efterlod børnene på gaden. Motivet for at efterlade børnene på gaden er dog endnu uvist.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, som ved noget i sagen eller har set børnene blive efterladt lørdag aften i Aarhus.

Man kan kontakte politiet på 114 eller på vagttelefon 86182877.