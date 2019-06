Far myrdede sine fem børn: Nu er dommen faldet

37-årig far fra USA myrdede på hensynsløs måde sine fem børn - de var alle under 10 år

Den 37-årige Timothy Jones jr. fra staten South Carolina i USA blev i går dømt til døden, fordi han med koldt blod og på hensynsløs vis myrdede sine fem børn, der alle var under 10 år.

Det tog kun retten to timer at beslutte, at det femdobbelte mord også selv skulle koste den 37-årige Timothy Jones livet.

Det skriver flere medier heriblandt nyhedsbureauet AP.

Den ulykkelige ekskone til Timothy Jones, Amber Kyzer bryder her sammen i forbindelse med, at hun netop har vidnet i sagen om det femdobbelte mord på hendes egne børn. (Foto: AP)

Timothy Jones startede sit voldsorgie i august 2014 i sit hjem i Lexington i South Caroline med at tvinge sin seks-årige søn Nathan til lave udmattende øvelser, ind til han faldt død om af udmattelse.

Det var en straf, han havde fået, fordi han ved et uheld havde ødelagt en elektrisk installation i huset. Derefter kvalte han sine fire andre børn, Merah,8, Elias, 7, Gabriel,2, og Elaine på et år.

Jones blev dømt for mordet den 4. juni, efter at han havde erklæret sig skyldig - dog med den undskyldning, at mordene var begået i et anfald af sindssyge. I forbindelse med retssagen forsøgte forsvarerne også at få en mildere dom med henvisning til, at Timothy Jones led af en mental sygdom.

Her ses billederne af de fem børn, der blev dræbt af deres egen far. (Foto: AP)

Flere vidner i sagen berettede om Timothys Jones' mors skizofreni samt tre generationer af voldtægter, misbrug, mishandlinger, stoffer, voodoo ritualer, prostitution og slåskampe i Jones-familien. Men i sidste ende valgte juryen altså enstemmigt at give Timothy Jones en dødsdom.

Andre vidner berettede om, hvordan Jones havde opført sig mærkeligt og ukontrolleret i tiden op til det femdobbelte mord. De beskrev den religiøse far med et godt job, der forvandlede sig til en voldelig mand uden hæmninger.

Timothy Jones tørrer her tårer væk fra ansigtet under retssagen, hvor han fik sin dødsdom. (Foto: AP)

Efter mordene fandt myndighederne håndskrevne papirer i Jones' bil, hvor han blandt andet i detaljer beskrev, hvordan han ville brænde ligene og save dem i småstykker, før han begravede dem. Jones begravede de fem døde børn på en bakketop i Alabama, efter at han i en hel uge havde kørt rundt med de døde børn i sin bil.