Far og søn i retten: Nægter blodigt drab

Det er far og søn, der fredag sidder på anklagebænken i Vestre Landsret i Esbjerg, hvor begge er tiltalt for et bestialsk mord på en 76-årig mand.

Ifølge anklageskriftet blev den 76-årige myrdet med en jernstang eller et lignende instrument. Efter det blodige drab stjal mændene blandt andet en guitar og en militær-medalje fra den dræbte mands lejlighed i Tinghøjs Alle i Esbjerg.

Voldsomme skader

Den 76-årige afgik ved døden på grund af kraniebrud, hjerneblødninger og brud på flere halshvirvler.

Meget tyder på, at den 76-årige mand har kæmpet for sit liv, da der er fundet afværge-læsioner på hans hænder.

Drabet fandt sted om natten mellem 4. og 5. september 2018. Far og søn blev senere anholdt og har siden siddet varetægtsfængslet.

Den 45-årige far har netop meddelt, at han nægter sig skyldig i drab, men erkender vold med døden til følge.

Han har dog i tidligere afhøringer overfor politiet erkendt at have været i lejligheden, hvor han har slået den nu afdøde mand med en jernstang.

Nægter sig skyldig

Den 20-årige søn nægter pure at have deltaget i drabet. Men han erkender at have stjålet flere ting i lejligheden.

- Han afviser dog at have stjålet guitaren, oplyser advokat Mette Grith Stage på sin klients vegne.

De to mænd vil senere fredag formiddag blive afhørt, når specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen er færdig med at gennemgå sagen for retten.

Endnu er der ikke kommet noget frem i retsmødet, som kan kaste lys over, hvorfor den 76-årige mand blev myrdet på bestialsk vis.

Der er afsat i alt seks retsdage til sagen. Der er nedlagt navneforbud i sagen.