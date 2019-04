Far og to børn fortsat forsvundet i båd: Måske taget af stærk strøm

- Vi er meget bekymrede over situationen, siger vagtchef hos Nordsjællands Politi

En far og hans to børn på henholdsvis 11 og 13 år er fortsat forsvundet, efter at de søndag morgen sejlede ud i en båd fra havnen i Frederiksværk.

- Vi har ledt efter dem med helikopter og både det meste af natten. Vi har desværre ikke fundet dem, og vi er meget bekymrede over situationen, siger vagtchef Martin Bakke fra Nordsjællands Politi tidligt mandag morgen til Ekstra Bladet.

Også dykkere har søgt efter de tre forsvundne personer.

- Vi har for øjeblikket lukket ned for eftersøgningen, men vi begynder igen med friske øjne, så snart det bliver lyst, oplyser vagtchefen.

Intet hørt

Den lille familie sejlede ud fra Frederiksværk klokken 08.20. Siden er der ingen, som har hørt fra dem - eller for den sags skyld set dem.

- Vi har naturligvis forsøgt at spore faderens mobiltelefon, men her er der ingen kontakt. Den er slukket. Familiens bil holder parkeret på havnen, så vi ved med sikkerhed, at de ikke er vendt tilbage, siger Martin Bakke.

Eftersøgningen har særligt koncentreret sig omkring Roskilde Fjord og Isefjorden.

Måske taget af stærk strøm

- Der har ikke været blæsevejr i området. Men vi arbejder ud fra en teori om, at de kan have fået motorstop mellem Rørvig og Hundested. Der var søndag en meget kraftig nordgående strøm, og båden kan derfor være drevet nordpå. Vi har også været inde på flere småøer for at se efter de svanede der, oplyser vagtchefen.

Eftersøgningen har været besværliggjort af, at faderen ikke forud for afgangen har oplyst, hvor man agtede at sejle hen.

- Det er derfor et meget stort område, som vi skal søge i. Hverken skibe eller både har set de tre personer i båden.

Vagtchefen opfordrer alle, der mener at have set de tre i båden, til omgående at kontakte Nordsjællands Politi.

- Vi har virkelig været grundige i eftersøgningen af Isefjord og Roskilde Fjord. Det er derfor meget tvivlsomt, at de befinder sig der. Men nu kommer der friske kræfter ind, og så går vi i gang igen med eftersøgningen, oplyser Martin Bakke til Ekstra Bladet.

Der var familien til de forsvundne, som slog alarm til politiet.