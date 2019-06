Far og treårig datter sprang fra anden sal

En far og hans treårige datter blev reddet ud af brand ved at springe ud fra anden sal

Onsdagens brand i et treetagers hus i Aarup på Fyn betød, at 28-årige Nicolai Himmelstrup måtte springe ud af vinduet fra sit hjem sammen med sin treårige datter.

Det fortæller han til DR.

Bygningen var fyldt med flammer i stue og på første sal, så far og datter på anden sal kunne ikke komme ud. Derfor stimlede naboer sammen for at hjælpe, fortæller faderen dagen derpå:

- De fandt en masse tæpper og puder, som de fik lagt på jorden, og så fandt de et stort, voldsomt grimt gulvtæppe, som de strak ud imellem otte mennesker.

Se også: Brand i ejendom: Personer sprang fra 2. sal

- Jeg måtte bare stole og håbe på, at de greb hende. Nu stod der heldigvis så mange mennesker, så hun kunne jo nærmest ikke ryge ved siden af, siger han.

Han slap fra ulykken uden store skader:

- Jeg hoppede til sidst og landede på jorden igennem gulvtæppet, så jeg var ude at blive tjekket på sygehuset. Men der skete ikke noget, og jeg tog det ikke så tungt. Det var først en halv time efter, at jeg kunne mærke det lidt i lænden, siger han.

Beredskabet roser den hurtige handling:

- I den her konkrete sag viste det sig, at det var det rigtige, at de blev reddet ud af bygningen på den her måde af de her snarrådige naboer, som meget resolut handlede og meget flot fik lavet et setup, så de kunne lande uden skrammer, siger Rene Cording Jensen, viceberedskabschef ved Beredskab Fyn.