Far om dræbt knivmand: Min søn var ikke et uhyre

Flemming Sværke har forgæves kæmpet for at skaffe hjælp til at bremse sin nu afdøde søns misbrug og stoffernes dybt destruktive virkning

Stærke følelser bobler i Flemming Sværke.

På den ene side er han ulykkelig over, at hans voksne søn Martin lørdag i en narkopsykose stak en 72-årig, intetanende og vildt fremmed fodgænger ihjel i Nykøbing Falster.

Kort efter blev den 24-årige mand selv dræbt af de politifolk, der igennem flere minutter havde forsøgt at tale den stofpåvirkede mand til ro.

Samtidig er den afdøde falstrings far forbitret over, at læger, kommunalt ansatte og misbrugseksperter efter hans mening svigtede den 24-årige mand ved ikke at hjælpe familien med at stoppe hans stofmisbrug.

- Martin var som udgangspunkt verdens bedste dreng. Han var bare glad. Men når han fik stoffer, var han aggressiv og truende. Det, vi er mest bange for nu, er derfor, at han bliver fremstillet som et uhyre. For det var han ikke, siger Flemming Sværke.

Søn ville være en anden

Problemet er efter farens mening, at Martin Sværke 'gerne ville være en anden'. En følge af, at han det meste af sit liv har manglet selvværd.

- Han ville rigtig gerne bevare sit stofmisbrug. Når han fik stoffer, var han jo ikke længere Martin. Og det spil gav systemet ham desværre lov til at spille, siger Flemming Sværke, som i flere år sammen med den unge mands mor har forsøgt at råbe myndighederne op, så sønnen kunne få et alternativ til stofferne.

- Vi har i den grad manglet nogen, vi kunne ringe til, når den var gal med Martin. En mentor fra kommunen for eksempel, som kunne trykke på de rigtige knapper og aflaste os. Vi har følt os helt alene med det her, siger Flemming Sværke, der ud over sit arbejde som vvs-reparatør har været plejefar for to andre unge mænd.

Kommune bestemte misbrug

Han mener, at kommunens sagbehandler var for flink og manglede indblik i de mørke sider af hans søn.

Ekspert: Narko giver magten til psyken Hvad sker der med et menneske, der bliver ramt af en narko-psykose? Det kan misbrugskonsulent- og behandler Niels Henrik Enemark forklare. - Psyken tager fuldstændig over, når man tager stoffer, siger Niels Henrik Enemark og fortæller uddybende, at vi har en grundstemning i os der bliver stærkt påvirket af de stoffer vi putter i vores kroppe. - Hjernen er ren kemi, og hvis man piller ved det, kan man aldrig regne udfaldet ud. Det siger sig selv, at det er hamrende farligt, fortsætter han. Specielt hvis man i forvejen er psykisk syg, kan man fremkalde nogle reaktioner og handlinger ved at tage stoffer, man normalt ville undgå. - Vi har alle en 'kæmp eller flygt'-egenskab i os. Når vi står over for en farlig situation, reagerer kroppen ved enten at tage kampen op, eller flygte i sikkerhed. Men når man tager stoffer - specielt kokain og amfetamin - er det ofte kamp-reaktionen der tager over, og eksempelvis gør os voldelige, fortæller han. Rigtig mange der har det skidt, bruger stofferne som en form for selvmedicinering, da man jo ikke ligefrem kan gå direkte på apoteket og få noget, der dulmer smerten, tilføjer Niels Henrik Enemark. - Hvis man er psykisk syg og vred i forvejen, kan det udløse, at man eksempelvis tager en køkkenkniv og går en tur i byen med den. Alle kan lige pludselig være fjender - om man så ser små grønne mænd, eller hvad det kunne være. Al fornuft og realitetssans ophører, lyder Niels Henrik Enemarks vurdering. Vis mere Luk

Martin Sværke gik ud af 9. klasse og har ikke siden været i stand til at tage en uddannelse eller passe et job. Han har i et halvt år haft 'ukendt adresse', men flyttede for en måned siden i egen lejlighed i Nykøbing.

Men misbruget og psykoserne fortsatte. Det var med Flemmings Sværkes ord kommunens udbetalinger, som afgjorde, hvornår sønnen tog narko. Formentlig især amfetamin.

Så sent som for tre måneder siden var Martin Sværke indlagt i Region Sjællands Psykiatri. Det endte igen med, at lægerne erklærede ham rask.

Efterlyser advarselsskud

I sommer var Martin Sværke med sine forældre på ferie. Det gik over al forventning.

- Det var dejligt at have sin søn med, og Martin var selv utroligt glad. Sådan var det, når vi var omkring ham 24 timer i døgnet. Men det kunne vi jo ikke altid være, siger Flemming Sværke, som er alt andet end imponeret over den betjent, der ifølge de videoer, der har været fremme, skød Martin Sværke.

SIND-formand: Svigt i psykiatrien I løbet af den seneste måned har der yderligere været to alvorlige overfald, begået af personer, der umiddelbart var psykisk syge. En 35-årig mand angreb lørdag en 42-årig kvinde og hendes datter med kniv i Ballerup. For godt to uger siden blev en 31-årig kvinde banket halvt ihjel med en hammer på Nørrebro. Varetægtsfængslet i sagen er kvindens 24-årige overbo, som ifølge flere havde opført sig mærkeligt gennem nogen tid. Det overrasker ikke formanden for SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed), Knud Kristensen. – Ingen mennesker er født farlige, men får de ikke den hjælp, de bør have, i tide, kan der ske nogle virkelig voldsomme ting. Og vi ser kun toppen af isbjerget, siger han. Risikoen for, at psykisk syge begår kriminalitet stiger markant, hvis de ikke får tilstrækkelig almenpsykiatrisk behandling, påpeger han. Det blev slået fast i en rapport udarbejdet for Retspsykiatrisk Klinik i 2018. Af hele 74 procent af 162 undersøgte mentalerklæringer blev det vurderet, at der var sket svigt i den psykiatriske behandling, får den psykisk syge begik kriminalitet. Uden at han vil kommentere de aktuelle tragedier siger han: – Det er helt ude i skoven, at man skal risikere at blive slået ihjel, fordi vores psykiatriske system ikke fungerer, som det skal. Vis mere Luk

Det undrer Flemming Sværke, at der for eksempel ikke blev affyret advarselsskud.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har overtaget ansvaret for efterforskningen af Martin Sværkes dødsfald. I en pressemeddelelse har DUP afvist at kommentere sagen, før statsadvokaten har modtaget det færdige resultat af undersøgelserne.

Centerchef: Vi har efterlevet reglerne

Ekstra Bladet har bedt Guldborgsund Kommune besvare familien Sværkes kritik.

Bodil Pedersen, centerchef, Center for Socialområdet, svarer generelt, at det ikke er lovligt for kommunen afskære en borger fra offentlige penge, selv om midlerne går til narkotika.

Familien Sværke føler, at kommunen har gået for meget op i Martin Sværkes rettigheder, og derfor kunne de ikke få en åben debat om hans problemer med det nedbrydende stofmisbrug.

Centerchefens reaktion på det spørgsmål er, at Guldborgsund Kommune har efterlevet reglerne og den gældende persondata-lovgivning.

