Far risikerer udvisning for at slå sine døtre

En 34-årig svensk mand risikerer at blive udvist fra Danmark, hvis han i næste uge ved Retten i Næstved bliver dømt for vold mod sine egne børn.

Manden er tiltalt for gentagne gange at have været voldelig over for sine to døtre, som ifølge anklageskriftet ud over slag med flad hånd også blev revet, hevet i ørerne, mens den ene er blevet slået med et bælte.

I flere tilfælde overværede de to søstre hinanden blive slået.

Svenskeren nægter sig skyldig.

Af anklageskriftet fremgår det, at volden skete i en lejlighed i Næstved over en flerårig periode frem til 3. september sidste år, hvor politiet fik kendskab til, hvad der foregik.

Det er politiets opfattelse, at manden flere gange udsatte begge piger for slag med flad hånd på hænder, arme og ben. Den ene datter er blevet hevet i øret, og det er også hende, som har fortalt politiet, at hun er blevet slået på armen med et bælte.

Den 34-årige har ifølge anklageskriftet desuden revet sin anden datter på ryggen med sine negle, så det begyndte at bløde. Pigen har fået ar på ryggen efter rifterne.

Volden foregik ifølge anklageskriftet på den måde, at de to piger til dels overværede den vold, som de hver især blev udsat for.

Anklagemyndigheden har i anklageskriftet taget forbehold for påstand om udvisning, ligesom det også forventes, at pigernes bistandsadvokat vil forlange torterstatning på børnenes vegne.

Døtrene er i dag syv år.