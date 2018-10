Far sigtet: Bortførte døtre til Syrien

To piger på ni og fire år er ifølge politiet blevet bortført til Syrien af deres 33-årige far, der har politisk asyl i Danmark.

I dag blev den 33-årige syrer varetægtsfængslet til den 19. oktober ved retten i Helsingør, sigtet for at have unddraget pigernes mor forældremyndigheden over døtrene.

Parret er ved at blive skilt, og moderen har midlertidigt fået forældremyndigheden.

Den 33-årige nægter sig skyldig, og sagen er noget speget, fordi forældrene havde fælles forældremyndighed, da den 33-årige rejste til Syrien med døtrene omkring den 17. august. Så på det tidspunkt gjorde han intet ulovligt.

Fredag kom han til Danmark igen, men uden døtrene. Han blev anholdt ved den dansk-tyske grænse ved Frøslev, da han kørte ind i Danmark i bil.

Da døtrene ikke som planlagt kom hjem fra Syrien efter ferien med deres far i august, anmeldte moderen til politiet, at børnene var blevet bortført.

Brev i e-boksen

Derfor fik hun tillagt forældremyndigheden midlertidigt, hvilket faderen også fik besked på i et brev i sin e-boks, mens han var i Syrien.

I grundlovsforhøret forklarede den 33-årige, at han havde åbnet brevet fra myndighederne, men da han ikke forstår dansk, vidste han ikke, hvad der stod. Så han vidste ikke, at moderen havde fået tillagt forældremyndigheden over parrets døtre.

Han siger, at pigerne opholder sig hos deres farmor og øvrige i familie i Damaskus, fordi de selv gerne ville blive der en måned længere. Derfor rejste faderen alene hjem til Danmark.

Faderen og børnene rejste i august til Syrien via Libanon og passerede grænsen til Syrien. Den 33-årige ville besøge sin mor - selv om han er flygtet fra politisk forfølgelse i Syrien - fordi hun havde brækket hoften.

Den 33-årige vil samarbejde med politiet om at få børnene hjem til Danmark igen, siger han. Han kærede ikke varetægtsfængslingen.