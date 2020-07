Far sigtet for vold mod spædbarn

Retten i Viborg har varetægtsfængslet en 28-årig far for vold mod hans nyfødte datter

Faderen til en nu otte måneder gammel pige er i dag blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have udøvet grov vold mod sin datter i gennem længere tid.

Volden skulle være startet, fra den lille piges fødsel og frem til en dag i juni. Den lille pige har haft tre blødninger i hjernen.

Det skriver TvMidtvest.

Manden, der bor i Silkeborg, var tidligere i dag fremstillet i grundlovsforhør, og her blev han altså varetægtsfængslet frem til 27. august.

- Retten fandt, at der var en begrundet mistanke om, at han har begået vold mod hende. Man vurderede, at der var risiko for, at han ville påvirke vidner i sagen, siger anklager Iben Ernst Bøttker i følge TV Midtvest.

Sigtelsen lyder på, at volden skulle være foregået med slag, slag med genstande eller rusken.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.