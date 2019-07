Far til dræbt alenemor: Det er kommunens skyld

Kommune møder skarp kritik for ikke at reagere hurtigt nok på nødråb efter 15-årig drengs dødbringende angreb på sin mor. Autisme-formand mener, hjælpen til børn med det handikap er blevet 'eksplosivt dårligere'

Kun ét menneske kan gøres straffeansvarlig for, at en 38-årig alenemor mandag aften blev angrebet med dødbringende knivstik i sin lejlighed i Ringsted. Det er hendes drabssigtede 15-årige søn, som under grundlovsforhøret erkendte at være ansvarlig for sin mors død.

Som omtalt i Ekstra Bladet, blev den spinkle kvinde dræbt, da sønnen efter eget udsagn 'stak hende i hvert fald syv gange'.

Maskeret privatfoto af den drabssigtede dreng, som indtil sin anholdelse gik i 9. klasse i en almindelig folkeskole. Den unge mand er beskyttet af navneforbud. Foto: Privatfoto

Det kan blandt andet være udløst af, at den sjællandske skoledreng er diagnosticeret med opmærksomheds-forstyrrelsen add og infantil autisme, som til sammen typisk giver udslag i en lukket og socialt akavet optræden.

Bange for sin søn

Nu melder drengens og kvindens nærmeste pårørende ud, at de mener, Ringsted Kommune er medansvarlig for, at den nu afdøde kvinde og hendes søn ikke fik offentlig hjælp i tide.

- Jeg var bisidder ved et møde med en sagsbehandler i kommunen få dage før drabet, og der hørte jeg min datter fortælle, at hun havde brug for akut hjælp, og at hun var bange for at være alene med sin søn. Hun spurgte også, om hun skulle slås ihjel, før kommunen ville hjælpe, siger kvindens 74-årig far, drengens morfar, som ikke må identificeres offentligt, da der er navneforbud i drabssagen.

Den dræbte kvindes storesøster og far giver her hinanden et knus. De er stærkt utilfredse med Ringsted Kommunes hjælp til den 38-årige alenemor og hendes autisme-ramte søn. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet erfarer, at mødet fandt sted 12. juli. Det var to uger før drengen dræbte sin mor, som han boede sammen med i lejligheden. Optakten var, at drengen ifølge sin morfar og moster flere gange over længere tid havde truet sin mor og været aggressiv.

Far: De gjorde ingenting

- Han kunne finde på at klaske hende op ad væggen eller trænge hende op i et hjørne.

På et tidspunkt for ikke så længe siden hørte hendes far ham råbe: ’Jeg slår hende kraftedeme ihjel.’ På den måde kunne han vende på en femøre, siger morfaren.

Drengens moster fortæller, at han som regel var stille og i sin egen verden, og at han kunne gå amok, når han ikke fik det, præcis som han ville.

- Det er efter min mening i høj grad kommunens skyld, at min datter ikke er mere. De gjorde ingenting, selv om det var tydeligt, at min datter havde brug for hjælp, og at det skulle være nu, siger den afdøde kvindes far, som har været en stærk støtte for sin datter og sit barnebarn.

Kommunal chef: En alvorlig og tragisk sag

Gitte Løvgren, direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune har fuldt forståelse for, at de nærmeste pårørende til den dræbte kvinde og hendes drabssigtede søn er dybt ulykkelige. Foto: PR-foto

Ekstra Bladet har konfronteret Gitte Løvgren, direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune, med de pårørendes kritik. Hun har stor forståelse for, at den afdøde kvindes nærmeste familie er dybt ulykkelig.

- Men jeg kan og må ikke udtale mig om det konkrete forløb. Det ville også være forkert at gøre i en så alvorlig og tragisk sag, siger Gitte Løvgren.

Den 15-årige dreng har været igennem et langt forløb, hvor han er blevet medicineret for sine forstyrrelser. Hans morfar hævder, at han og datteren allerede for et år siden tog kontakt til de sociale myndigheder for at få hjælp og støtte. Det ønsker afdelingsleder Gitte Løvgren ikke at kommentere.

Ekstra Bladet erfarer, at kommunen var i gang med at undersøge mulighederne for at planlægge en særlig indsats, da drengen pludselig slog sin mor ihjel med en køkkenkniv.

Autisme-formand: Der er ingen undskyldning

Politiets teknikere undersøger her området omkring gerningsstedet for det dramatiske knivdrab i Ringsted. Kommunens sagsbehandlere bliver nu kritiserer for ikke at handle hurtigt og effektivt nok, da den nu afdøde kvinde for nylig bad om hjælp til at tackle sin handikappede søn. Foto: Ritzau Scanpix

Heidi Thamestrup, formand i Landsforeningen Austisme (LA), er ikke imponeret af Ringsted Kommunes handlekraft i forhold til den kriseramte familie.

- Der er ingen undskyldning. Kommunen burde med det samme, moren henvendte sig, have sat en professionel til at afdække drengens vanskeligheder. En fagperson, der ikke har følelser i klemme. Når en mor beder om hjælp, så er der et ekstremt behov. Så er gnisten helt væk. Forældre til børn med autisme er desværre ofte eksperter i at sætte sig selv til side, siger hun.

Heidi Thamestrup henviser til, at alle kommuner her og nu kan trække på gratis rådgivning og ekspertise i statens særlige VISO-indsatsgruppe for autisme. Efter hendes mening er kommunernes indsats i de seneste to år alligevel blevet 'eksplosivt dårligere'.

- Vi ser en stigende tendens til, at især små kommuner, som ikke selv har den fornødne viden om autisme, holder igen med at bruge VISO, fordi de ved, at det udløser en rapport og et behov for flere varme hænder. Det bliver ofte en økonomisk kalkule i stedet for en menneskelig, siger formanden.

Som at slå i en dyne

Hun vurderer, at det især skader hjælpen til børn og unge med autisme og deres forældre, at kommuner har fået mere ansvar og magt efter den seneste kommunalreform i 2007.

- Problemet er, at der ikke er fulgt viden nok med, og det ER svært at forstå mennesker med netop det her handikap, siger LA-formanden, som oplyser, at især forældre til unge med autisme føler, at 'det er som at slå i en dyne':

- Ofte er resultatet, at de sætter deres karrierer over styr. Man kan jo ikke bare presse et autistisk barn. I værste fald kan det udløse en selvskadende adfærd eller en psykose, hvis et barn har et dårligt liv gennem lang tid. Men det er ekstremt og atypisk, at det ender med drab.

Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, mener, at især små kommuner er tilbøjelige til at bruge økonomiske kalkuler i stedet for menneskelige i kontakten med autisme-ramte børn og unge og deres forældre. Foto: PR-foto

Gitte Løvgren, direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune, er generelt uenig i, at kommunernes håndtering af børne-sager om autisme er blevet dårligere.

Misforståelser står i kø

- Der kan selvfølgelig være dårlige enkeltsager. Men vi har ikke kun hos os men i alle kommuner fået meget mere fokus på netop autisme, efterhånden som vi har fået mange flere børn med den diagnose. Vi ved jo, hvor vigtigt det er, at de får den rigtige behandling, siger Gitte Løvgren.

- Det billede kan jeg ikke genkende, siger Heidi Thamestrup og henviser til LA's Stigma-tilfredshedsundersøgelse for 2018, hvor otte ud af 13 adspurgte forældre til autistiske børn i netop Ringsted Kommune melder ud, at de en er blevet misforstået eller har fået en negativ oplevelse i kontakten med kommunen.

- Jeg er sikker på, at tilbagemeldingerne ville være bedre nu. Vi har været meget i dialog med netop den forældregruppe, siger direktør Gitte Løvgren.

Heidi Thamestrups forening repræsenterer 12.000 medlemmer. Det anslås, at 2,8 procent af den danske befolkning lever med autisme, og heraf har cirka halvdelen også opmærksomhedsforstyrrelsen adhd eller add, som indebærer, at de ikke alene isolerer sig men også hurtigt mister tråden.

