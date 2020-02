Far til skudoffer: - Min søn kommer til at gå

Et af to ofre i skuddramaet i opgør mellem to indvandrer-grupperinger i Køge er ved bevidsthed og i klar bedring

En meget lettet far til et af de to ofre for skud-angrebet 28. januar på et parkeringsareal i boligkvarteret Ellemarken i Køge, fortæller, at hans søn nu er ved bevidsthed og i klar bedring.

Det fortæller den 26-årige mands far, Yasin.

Den gangbesværede pensionist glæder sig samtidig over, at hans søn tilsyneladende ikke får alvorlige men af de to skud, der ramte den unge håndværker i det ene ben og i højre side af hans ryg.

Det ene skudoffers far, 66-pårige Yasin, glæder sig over, at hans søn ikke får alvorlige men af kvæstelserne. Foto: Per Rasmussen

I flere døgn lå den sårede mand ligesom det andet skudoffer kunstigt i koma på Rigshospitalets intensiv-afdeling.

- Jeg har talt med ham, og han har det meget bedre, og han kommer til at gå. Det er stor lettelse. Nu skal operationssårene bare gro sammen, siger Yasin, som under samtalen har overskud til at le.

Ligger i sengen

Den 66-årige mand oplyser, at sønnen stadigvæk er indlagt og sengeliggende.

Yasin er dog ikke blevet klogere på, hvad der kan ligge til grund for skud-angrebet, som angiveligt blev udført med automatvåben affyret fra et forbipasserende mørkt personkøretøj.

Politiet efterforsker med vicepolitiinspektør Jacob Olsens ord stadigvæk 'på livet løs' for at opklaret skud-attentatet mod de to yngre mænd. Foto: Per Rasmussen

- Har du talt med din søn om, hvad der kunne ligge bag skyderierne?

- Nej, siger faderen, som heller ikke ved, om politiet har afhørt sønnen som led i den uafklarede skudepisodes efterforskning.

Det andet skud-offer, en 31-årig bande-veteran, blev ifølge politiet ramt af en del skud over store dele af kroppen. Mandens tilstand er uafklaret. Det har ikke været muligt at opnå kontakt til hans nærmeste familie.

Skud-angrebet udspillede sig tirsdag 28. januar klokken 20.27, og de to mænd blev bagefter efterladt blødende og bevidstløse.

Her er nogle af politiets markeringer af spor efter skyderiet på et parkeringsareal i boligkvarteret Ellemarken. Foto: Per Rasmussen

På gerningsstedet satte politiet 36 markeringer efter skud og tomme patron-hylstre.

Ramt i overkroppen

Midt- og Vestsjællands Politi har betegnet skyderiet som led i en lokal, territorial bande-konflikt mellem grupperinger i Ellemarken, hvor de to skudofre holder til, og i Karlemoseparken i Køge.

Den sårede bande-veteran har tidligere haft en central rolle i en af de nu nedlagte indvandrer-grupperinger syd for København. Det er uklart, om han har lagt bandemiljøet helt eller delvis bag sig.

Skuddramaet i Køge lå i forlængelse af et andet skyderi, hvor en 17-årig mand sidst i januar blev ramt i overkroppen i byen, og senere et skyderi i Gersagerparken i Greve.

Efter skud-angrebet gravede politiets teknikere blandt andet en kugle ud af et nærliggende træ. Foto: Per Rasmussen

Her slap to mænd på 18 og 21 år mirakuløst med livet i behold efter at være blevet beskudt i en bil af en ukendt gerningsmand.

Efterforsker på livet løs

Jacob Olsen, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, ønsker ikke at give pressen indblik i efterforskningen, og vil heller ikke afsløre, om det har været muligt at afhøre en af eller begge skudofre.

- Vi efterforsker bredt og på livet løs, siger Jacob Olsen.

Midt- og Vestsjællands Politi forlængede torsdag perioden med en særlige visitationszone i Køge-området med yderligere 14 dage.

Det sker af hensyn til skud-sagernes efterforskning men også som en tryghedsskabende foranstaltning for den lokale befolkning.

