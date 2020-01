Far tiltalt for drab på spædbarn: - Man dræber ikke, man laver abort

Forældre er tiltalt for at have dræbt deres syv uger gamle datter på hospitalet. Faren siger, at en scanning i Irak viste, at der var 'manglede noget' i hovedet på den ufødte pige

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): - Jeg tænker menneskeligt. Hvis du kan redde barnet inden det kommer (til verden, red.), så er det fint. Man redder barnet fra at blive handicappet. Man dræber ikke, man laver abort.

Sådan lød det fra den tiltalte far i retten i Glostrup, hvor et forældrepar på 34 år og 25 år er tiltalt for at have dræbt deres syv uger gamle datter.

Den lille pige var svært kvæstet med mange brækkede ribben, viste de retsmedicinske undersøgelser. Hun havde ligeledes svære forandringer i hjernen, som skyldtes grov vold fra fødslen, mener politiet.

Den syv uger gamle pige blev holdt i live ved hjælp af en respirator, som blev slukket 25. april sidste år på rigshospitalet.

Manden er oprindeligt fra Irak, men har dansk statsborgerskab. Kvinden er fra Irak og har ikke statsborgerskab i Danmark. Hun kræves udvist.

Søgte på abortmuligheder

Det kom frem i retten, at der på internettet er søgt på, hvordan man kan aborterer. I retten blev der især lagt vægt på et medicinsk præparat Cytotec, som sætter veer i gang, men i den rette dosis bruges som abortmiddel.

Den tiltalte kvinde var i januar 2019 på en hasterejse til Irak. Iføge mandens forklaring var formålet med turen at kvindens mor var syg. SMS-beviser fremlagt i retten lyder dog på, at formålet med turen var at få foretaget en abort af det uønskede barn.

Under turen til Irak fik kvinden foretaget nogle scanninger, som viste at barnet var fuldstændigt normalt, men en anden scanning viste, at der kunne være noget galt med barnets hjerne, fortalte manden i retten.

Specialanklager Morten Frederiksen spurgte den tiltalte, om de på noget tidspunkt mistænkte, at der kunne være noget galt med det ufødte barn.

Faren forklarede i retten, at konen under opholdet i Irak fik at vide, at ’barnet mangler noget i hovedet, og derfor skal vi lave abort’.

I Irak opsøgte kvinden, ifølge anklageren, som læste en sms-korrespondance op i retten, en apoteker og nogle læger, som nægtede at hjælpe kvinden med aborten.

Hastet på Herlev Hospital

4. marts 2019 ankom parret til Herlev Hospital, fordi der var kraftige blødninger fra kvindens underliv i 27. uge af graviditeten.

Her blev de anmodet om at blive på hospitalet, da denne type blødning ikke var normalt så tidligt i graviditeten. Parret forlod hospitalet imod anvisningerne, men kom tilbage nogle timer efter, hvor kvinden fik foretaget et kejsersnit.

Nogle dage forinden havde de været til tjek på hospitalet, hvor alt var normalt.

På hospitalet sagde forældrene til personalet, at hvis der var noget galt med barnet, ville de ikke have, at lægerne behandlede det, men at man ’lod naturen gå sin gang’. Det fortalte en læge som vidne i retten mandag.

- Normalt er svaret, at man vil redde liv for enhver pris, fortalte lægen fra fødeafdelingen på Herlev hospital

Har ikke opholdstilladelse

Den tiltalte far har fra et tidligere forhold to piger på fem og syv år med en dansk kvinde.

Tidligere i retten har kvinden forklaret, at manden ikke ville have barnet, hvis det blev en pige.

Mandens forklaring lyder på, at graviditeten kunne besværliggøre kvindens ansøgning om opholdstilladelse, og derfor havde parret talt om en abort for barnets og ansøgningens bedste.

Kvinden havde været frem og tilbage med beslutningen om en abort, men havde sammen med manden besluttet, at de fik barnet, lød det fra manden i retten.

Kvinden kræves udvist for bestandigt, hvis hun dømmes skyldig i anklagen.

Forældrene blev varetægtsfængslet 17. maj sidste år sigtet for vold med døden til følge - men specialanklager Morten Frederiksen har på baggrund af efterforskningen rejst tiltale for drab.

Der forventes at falde dom 23. januar.