Far tiltalt for drabsforsøg på sine børn: Tog dem først i forlystelsespark

En 58-årig far er ved Retten i Glostrup tiltalt for ildspåsættelse og drabsforsøg på sine to små børn

En 58-årig far tog i august sidste år sine to børn med i Sommerland Sjælland, og på vej hjem spiste de pizza og is, før den 58-årige, ifølge tiltalen, forsøgte at dræbe dem med udstødningsrøg på en parkeringsplads i et industriområde i Rødovre.

De to børn var på daværende tidspunkt to et halvt og otte år.

I dag tog manden plads i vidneskranken i Retten i Glostrup. Han var iført jeans, åbenstående skjorte og en dunjakke og medbragte et blad, der lå ved siden af ham i vidneskranken slået op på en artikel om både, mens han afgav sin forklaring.

Udover drabsforsøg er han også tiltalt for at sætte ild til familiens lejlighed på Frederiksberg med flere dunke brandbar væske, så de andre beboere i opgangen var i overhængende livsfare.

Den 58-årige tegnede i retten et billede et turbulent forhold mellem ham og ekskonen i tiden op til den 11. august sidste år. Han forklarede, at han havde været afskåret fra at se sine børn, blandt andet fordi ekskonen havde været på krisecenter.

- Jeg var stærkt tynget af den periode, hun havde været på krisecenter. Det var en hård tid for mig, forklarede han.

Flakkede rundt

Manden havde haft sin otte-årige søn i seks dage og havde hentet sin lille datter samme dag, som de ved middagstid tog på udflugt i Sommerland Sjælland. Han forklarede, at børnene havde leget i vandlandet og var trætte, da de skulle hjem.

På vej hjem spiste de pizza og is på børnenes opfordring. Efterfølgende kørte han dog ikke direkte hjem til lejligheden på Frederiksberg.

- Jeg flakker rundt og har ikke rigtig noget ærinde. Jeg har forsøgt selvmord en måneds tid før, og jeg beslutter mig for at køre hjem og tage mit eget liv.

- Jeg havde tænkt at sætte ild til mig selv.

Hvordan skulle du gøre det, ville anklager Jannik Rasmussen vide.

- Det skulle åbenbart forgå ved, at jeg tændte ild i min lejlighed.

- Jeg vil gerne hjælpe ... men jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg var træt af at være i den situation, jeg var i, sagde den 58-årige.

Han lod de to små børn blive i bilen, mens han gik op i lejligheden, hvor han med flere brandbar væsker satte ild på hjørnelejligheden på 3. sal. Da brandvæsenet kom, stod hovedtrappen i voldsom brand på tredje og fjerde sal, efter at branden havde bredt sig fra lejligheden til trappen.

Der var kraftig røgudvikling og en tilhører i retten forklarede til Ekstra Bladets reporter, hvordan hans invalide hustru blev båret ned i brandmandstag af en røgdykker. Ingen kom dog noget til skade.

- Jeg forlader lejligheden. Jeg kan huske, jeg går med en pose med flasker, der klirrer, forklarede den 58-årige i dag i retten.

Det var på dette tidspunkt, han fik tanken om at begå selvmord med udstødningsrøg, fordi det var mislykkedes at sætte ild på sig selv.

Datter græd

De to børn sov stadigvæk i bilen med nøglen i tændingen, da den 58-årige kom tilbage. Herefter kørte han til industriområdet i Rødovre, som han kendte i forvejen, da han havde råderet over et par containere i nærheden.

Her fandt han et rør til en emhætte, som han med gaffatape monterede på bilens udstødningsrør. Han rullede tøj og håndklæder sammen, som han lagde således, at røret kunne komme ind gennem bagagerummet uden at blive klemt.

Han forklarede, at han bar de to børn ud af bilen og lagde dem på et tæppe ved siden af bilen, som han vendte, så han kunne se børnene i forlygternes skær.

- Jeg elsker dem over alt på jorden. De er mine to guldklumper. Børnene er slet ikke noget af det her. Det er jo helt absurd at de er blandet ind i det her. Jeg tænker at det kun er mig, der skal afsted.

Ifølge den 58-åriges forklaring tog han flere smertestillende piller, som han skyllede ned en efter en, mens bilens motor kørte i tomgang. Han mistede bevidstheden, men kom til sig selv på et tidspunkt midt på natten.

- To lyde får mig til at komme tilbage. Mobiltelefonen, der ringer og min datter, som græder.

Herefter bar han de to børn i bilen igen, og forklarede til retten, at han var stærkt omtåget og kastede op, men huskede, at han åbnede vinduerne.

Det næste han huskede var, at han vågnede meget forvirret med politi og ambulance over det hele, og han blev ført væk i en af politiets hvide dna-dragter.

- Der er ikke noget røg i bilen, kun lugt, sagde han.

Retssagen fortsætter i næste uge.