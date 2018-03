Far tiltalt for livsfarlig brand: Forsøgte også at dræbe sine børn med kulilte

Først stak en 58-årig far ild til familiens lejlighed på Frederiksberg med benzin, så de andre beboere i opgangen var i overhængende livsfare, og derefter forsøgte han at dræbe sine børn på to og fem år med kulilte fra bilens udstødning.

Sådan lyder tiltalen mod den 58-årige, der stilles for et nævningeting ved retten i Glostrup tiltalt for brandstiftelse og drabsforsøg. Han nægter sig skyldig.

Skilsmisse

Motivet til de desperate handlinger skyldtes angiveligt en skilsmisse og en personlig deroute, men den 58-årige var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, siger en mentalundersøgelse, og anklagemyndigheden kræver ham idømt en lang fængselsstraf.

Dramaet skete den 11. august sidste år, hvor faderen - ifølge tiltalen - klokken 01.20, hvor beboerne i opgangen lå og sov, stak ild til sin lejlighed med en benzinvædet flyttekasse, der indeholdt flere dunke med brandbar væske.

Hovedtrappen i brand

Han havde placeret adskillige andre dunke med brandbar væske i hjørnelejligheden på tredje sal, som udbrændte. Ingen beboere kom noget til, men ifølge tiltalen blev beboerne i ejendommen udsat for overhængende fare. Flere beboere blev hjulpet ned af brandfolk og fik ly i politiets evakueringsbus.

Da brandvæsenet kom, stod hovedtrappen i voldsom brand på tredje og fjerde sal, efter at branden havde bredt sig fra lejligheden til trappen.

Branden i lejligheden var så kraftig, at ilden bredte sig til hovedtrappen, og flere beboere blev evakueret. Foto: Kenneth Meyer

Politiets teori er, at mandens børn under branden opholdt sig i hans parkerede Volvo, og efter brandstiftelsen kørte den 58-årige til et erhvervsområde i Rødovre, hvor han parkerede bilen.

Hans hensigt var, ifølge tiltalen, at dræbe børnene og begå selvmord ved at føre en slange fra bilens udstødning ind i bilens kabine. Børnene sov på bilens bagsæde, da han monterede slangen og tændte motoren, så kabinen blev fyldt med udstødningsgas og kulilte.

Ansatte opdagede bilen

Drabsforsøget mislykkedes imidlertid - hvorfor vil først blive belyst under retssagen - og ansatte i en virksomhed, som mødte på arbejde klokken syv om morgenen, opdagede den parkerede Volvo med børnene og slog alarm.

Den 58-årige og børnene blev kørt på hospitalet, og faderen blev varetægtsfængslet ’in absentia’, fordi han ikke var rask nok til at møde op i retten.

Da faderen formelt blev anholdt var han i besiddelse af 0,7 gram kokain og senere opdagede politiet, at han opbevarede et haglgevær i en container i Rødovre.

Retten i Glostrup har afsat fem dage til retssagen mod den 58-årige selvstændige forretningsmand, og dommen ventes den 22. marts. Der skal afhøres 13 vidner under retssagen, tre af dem fra branden, og 10 fra forgiftningsforsøget i Rødovre.