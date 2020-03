Far tiltalt i incestsag: Datter voldtaget hver uge

En omfattende straffesag om incest er i de seneste tre dage blevet rullet op i Retten i Frederiksberg.

En 43-årig mand af anden etnisk oprindelse end dansk er her tiltalt for igennem en årrække at have udsat sin nu voksne datter for forskellige former for incestuøse seksuelle overgreb.

Han er blandt andet tiltalt for andet seksuelt forhold end samleje, fuldbyrdede voldtægter, trusler og blufærdighedskrænkelser, og det skal være fortsat igennem ti år, frem til manden sidste år blev anholdt på familiens adresse i udkanten af København.

Pigen skal have været 10 år, da hendes far ifølge anklageskriftet første gang forulempede hende ved blandt andet at befamle hende på brysterne og andre intime steder og forsøge at tvinge hende til at udføre oralsex.

I anklageskriftet er det beskrevet, at manden i første omgang gav op, da pigen satte sig til modværge.

Skubbede sin far væk

Datteren var cirka 14 år gammel, da han efter anklagerens opfattelse begyndte at tiltvinge sig samlejer med hende, og det fortsatte ifølge tiltalen gentagne gange og ugentligt indtil sommeren 2019.

I flere tilfælde skal han have lagt sig oven på hende og forsøgt at trække bukserne af hende.

Hun skal i de situationer have skubbet ham væk og råbt, at han skulle stoppe.

- Den tiltalte nægter sig skyldig. Efter hans mening er der tale om en sammensværgelse sat i værk af to døtre fra en anden familie, forklarer Anders Larsson, anklager i Københavns Politi.

Kvindens far er også tiltalt for at have låst hende inde i en kælder i løbet af sommeren 2017.

Lillesøster til afhøring

I sin bevisførelse har Anders Larsson blandt andet fremhævet, at manden i en periode frem til sin anholdelse i august sidste år flere gange foretog søgninger på pornosider, som kørte under temaet sex mellem fædre og døtre.

Retsmøderne er kørt for åbne døre med undtagelse af den forurettede kvindes forklaring, som blev afviklet bag lukkede døre.

Hendes lillesøster afgav forklaring på en video-optagelse, som blev afspillet for nævninge og dommere.

Der er afsat fem retsdage til incest-sagen, som der ventes at falde dom i inden næste uges udgang.