Far udsatte døtre for brutal vold: Nu er han dømt til udvisning

Tre piger levede i mange år i et sandt mareridt, hvor de skiftevis blev udsat for tæsk og mishandling af deres far og to brødre i hjemmet.

Ved Retten i Roskilde er den 53-årige far torsdag blevet idømt to og et halvt års fængsel samt udvisning for bestandig for vold mod de tre døtre. De to brødre på 19 og 21 år fik hver især et års ubetinget fængsel.

Det oplyser anklager Louise Hansen.

- Retten lagde vægt på, at der har været tale om mishandling og vold af betydelig grovhed begået over en årrække. Der blev også lagt vægt på, at det var faren, der havde den ledende rolle i voldsudøvelsen, siger hun ifølge Ritzau.

Faren er irakisk statsborger, og derfor kan han udvises. Faktisk var han også tiltalt for at have mishandlet den ene af døtrene gennem 15 år, fra 26. oktober 2001 til 4. januar 2017. Til Ekstra Bladet fortæller Louise Hansen, at faderen blev dømt i en kortere periode i dette forhold.

- Han blev dømt for indholdet, men gerningsperioden blev indskrænket til først at gælde fra 2010 i stedet for 2001. Det mest alvorlige er dateret i slutning af perioden, og det er han blevet dømt for, siger Louise Hansen til Ekstra Bladet.

Far og sønner har nægtet sig skyldige, men den ene af brødrene har dog erkendt, at han har givet sin søster et par lussinger. Brødrene var dog kun anklaget for at have været voldelige over for én af deres søstre.

Retten fandt det bevist, at mishandlingen skete som led i familiens opdragelse.

I et af tilfældene havde faren tapet datterens mund fast og bagbundet hendes hænder, hvorefter den ene søn tævede søsteren til bevidstløshed. Det hele skete på ordre fra faren.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at sagen begyndte at rulle, da den yngste datter slog alarm til politiet.

- Politiet fik kendskab til sagen efter en episode 30. april, hvor den yngste pige får kontaktet politiet. Det er optakten til det hele, har Louise Hansen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Alle tre bad om betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

