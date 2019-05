Farlig brand i ejendom: Mand fløjet til hospital i kritisk tilstand

Opdateret klokken 13.35.

Torsdag eftermiddag står en landbrugsejendom i voldsomme flammer syd for Bredebro ved Tønder i Sønderjylland. Klokken 01.24 skriver politiet på Twitter, at den giftige røg nu er under kontrol.

Tønder: Birkevej, Røgfanen er nu væk fra stedet og der er iværksat efterslukning. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 16, 2019

Politiet har desuden oplyst flere ting på Twitter tidligere på torsdagen.

De skriver, at en mand er tilskadekommen. Han er ved 12.30-tiden fløjet til Rigshospitalet i kritisk tilstand.

Vagtchef hos Sydjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om en eksplosion på ejendommen.

- En mand er tilskadekommet i branden. Han har oplyst os, at det var en tønde med brændbar væske, som eksploderede. Vi har underrettet de pårørende.

Han fortæller samtidigt, at der fortsat er kraftig røgudvikling på adressen, og at brandfolk derfor stadig arbejder med at få bugt med flammerne. Politiet advarer folk i området om at holde afstand, da røgen kan være giftig.

Branden er dog ikke i fare for at sprede sig til andre huse, lyder det.

Tønder: Vi er til brand på landbrugsejendom på Birkevej i Bredebro. En person er tilskadekommen på stedet. Undgå røgfanen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 16, 2019

Der er fortsat kraftig røg på stedet, Tilskadekomne er i kritisk tilstand og flyves med helikopter til Rigshospitalet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 16, 2019

Ekstra Bladet følger sagen ...