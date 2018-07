Farlig hund indfanget med bedøvelsespil

Politiet havde fået ordre på at skyde aggressiv hund, men dramaet fik en lykkeligere afslutning

Sydøstjyllands Politi har kort efter midnat indfanget en hund af racen mastiff, der onsdag eftermiddag var stukket af fra en kennel i Glud nær Horsens.

Politiet fik tilkaldt en dyrlæge, som med en bedøvelsespil satte en stopper for hundens flugt, der havde stået på i over syv timer.

Jeppe Thranum, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, kalder afslutningen for 'det bedst tænkelige scenarie.'

- Hunden var omringet på en eng, men man ville ikke nærmere sig, da den var meget aggressiv, fortæller vagtchef Jeppe Thranum til Ekstra Bladet.

- Hensigten var at få hunden indfanget på den mest humane måde, og det sker ved, at man bedøver den, forklarer han.

Dyrlægen måtte dog affyre flere pile, før bedøvelsen gjorde sin virkning.

- Først tredje gang havde vi held med at bedøve den, og efter 5-10 minutter lagde den sig til at sove, forklarer vagtchef Jeppe Thranum og oplyser, at hunden nu er i dyrlægens varetægt.

- Hvad skal der nu ske med hunden?

- Det taget vi bestik af, når den vågner. Dyrlægen skal tage stilling til, om hunden skal retur til sin kennel, eller om den er i en sådan forfatning, at den skal aflives.

- Det er en dyrlæge, der skal foretage den vurdering, understreger vagtchefen.

Politiet valgte onsdag eftermiddag at advare offentligheden om den løse hund, da den blev betegnet som 'ekstremt aggressiv'.

- Vi er blevet fortalt, at den har haft nogle kår, der ikke har været helt gunstige. Om det er opdragelsen eller noget andet, der har gjort den så aggressiv, ved vi ikke, siger vagtchefen.

Efter en del usikkerhed omkring hundens race har politiet fastslået, at det drejer sig om en tibetansk mastiff, der har stor, brun pels.