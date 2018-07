Farlig hund stak af: Nu er den død

Den Mastiff-hund, der onsdag aften stak af i Glud-området under transporten fra en kennel til en anden, og som af politiet blev vurderet til at være farlig, er nu blevet aflivet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er hunden blevet aflivet, fordi den var for farlig.

'I sagen vedr. den bortløbne Tibetanske Mastiff i Glud som blev indfanget under anvendelse af bedøvelse tirsdag aften er der nye oplysninger,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Sydøstjyllands Politi har i forbindelse med opfølgning på sagen, fået oplyst at hunden i umiddelbar forlængelse af opvågningen måtte aflives idet den af fagprofessionelle ikke kunne håndteres og blev vurderet til at være farlig. Der venter nu et efterspil på forløbet. Og politiet har for nuværende ikke yderligere til sagen.'

Politiet ledte intensivt efter hunden onsdag aften. Foto: Local Eyes

Ejer varetægtsfængslet

Tidligere torsdag beskrev Ekstra Bladet, at ejeren til hunden ifølge politiet er varetægtsfængslet i øjeblikket i en anden sag.

- Jeg kan bekræfte, at ejeren er varetægtsfængslet lige nu, og han har derfor ikke kunnet tage vare på sin hund, og det er grunden til, at den var den anbragt på en kennel, da den her situation udspillede sig, men hvad han er blevet varetægtsfængslet for, har jeg ingen kommentarer til. Efter mine oplysninger er han stadig varetægtsfængslet, sagde vagtchef Lars Grønlund til Ekstra Bladet.

Han fortalte i den sammenhæng, at der kunne gå en rum tid, før hundens skæbne blev afgjort.

- Nu har hunden jo været i et stresset miljø i et stykke tid, og den skal stresse af og komme til sig selv, før dyrlægen kan vurdere, hvad der skal ske med den, lød det fra vagtchefen.

Det er politiets opfattelse, at hunden er blevet opdraget til at være vagt- og kamphund.

Bedst tænkelige scenarie

Jeppe Thranum, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, fortalte sent onsdag aften til Ekstra Bladet, at indfangningen af hunden var 'det bedst tænkelige scenarie.

- Hunden var omringet på en eng, men man ville ikke nærme sig, da den var meget aggressiv, fortalte han.

- Hensigten var at få hunden indfanget på den mest humane måde, og det sker ved, at man bedøver den.

Dyrlægen måtte dog affyre flere pile, før bedøvelsen gjorde sin virkning.

- Først tredje gang havde vi held med at bedøve den, og efter fem-ti minutter lagde den sig til at sove, lød det fra vagtchef Jeppe Thranum.

Politiet valgte onsdag eftermiddag at advare offentligheden om den løse hund, da den blev betegnet som 'ekstremt aggressiv'.

- Vi er blevet fortalt, at den har haft nogle kår, der ikke har været helt gunstige. Om det er opdragelsen eller noget andet, der har gjort den så aggressiv, ved vi ikke, siger vagtchefen.

Efter en del usikkerhed omkring hundens race har politiet fastslået, at det drejer sig om en tibetansk mastiff, der har stor, brun pels.

