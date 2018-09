Farligt drama: Her blokerer dansk chauffør motorvej

En dansk vognmand satte sine medkørende i en farlig situation tæt på den danske grænse fredag. Se et uddrag af den dramatiske episode i videoen nedenunder

Et drama udspillede sig fredag eftermiddag nær den dansk-tyske grænse ved Frøslev, da en lastbilchauffør i adskillige kilometer nægtede at lade sig overhale.

Det viser videomateriale fra Local Eyes.

- Chaufføren lå og spærrede venstre spor af motorvejen, så det ikke var muligt at køre forbi i tre-fire kilometer, men da en Mercedes forsøgte at passere, blokerede han sporet for ham, siger Nicklas Berg til Ekstra Bladet, der filmede hele episoden.

- En ting er, at man opfører sig som en klovn. En anden ting er, når man udsætter andre for fare. Der blev det for meget, fortsætter han.

I videoen, som kan ses øverst i artiklen, ses det da også tydeligt, hvordan lastbilen trækker ud i sporet for at spærre for den tyske Mercedes, der prøvede at overhale.

Ingen hjælp fra dansk politi

Den handling blev imidlertid for meget for Nicklas Berg, der selv valgte at hoppe ud af sin bil og konfrontere chaufføren med hans farlige opførsel.

Inden da havde han forsøgt at få hjælp fra dansk politi, der dog henviste til sine tyske kollegaer.

- Da vi var kommet over grænsen, og jeg viste videoen til det danske politi, var de rystede, men henviste også til, at de ikke kunne gøre noget, da det var sket på tysk grund.

Vogmandsfirma: Det er ikke okay

I Vogmandsforretningen Bjarne Madsen, hvis chauffør kørte bilen, erkender man, at situationen er uheldig.

- Det er selvfølgelig ikke okay, at min chauffør presser bilen ud, som han gør, siger ejer Peder Madsen til Ekstra Bladet.

Han fastslår dog, at det ikke er normal kutyme i firmaet.

- Men det er mit ansvar. Også selvom det er svært at have styr på alle ude på vejen, siger han.

- Vil det få konsekvenser for den pågældende chauffør?

- Jeg vil selvfølgelig ikke sidde og fortælle i telefonen, hvad der kommer til at ske med chaufføren, men det er klart, at jeg skal have møde med ham, ja.

Ingen kom ifølge Ekstra Bladets oplysninger til skade under episoden.