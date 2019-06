Farligt fænomen har ramt danske togskinner

Onsdag har store dele af landet været ramt af usædvanlig høje temperaturer.

Flere steder på Sjælland har man registreret over 30 grader, og det betyder problemer for togdriften. Når sommersolen bager ned over skinnerne i længere tid, som den har gjort de seneste dage, er der nemlig risiko for såkaldte solkurver.

En solkurve opstår på jernbanespor, der på grund af sol og varme udvider sig så meget, at skinnerne ikke kan holdes på plads, og derfor slår et slag ud til siden.

Mange henvendelser

Netop faren for solkurver har medført, at DSB og Banedanmark onsdag har set sig nødsaget til at lukke for togdrift på enkelte strækninger eller omdirigere flere tog.

Det bekræfter man hos DSB.

- Det er rigtigt, at der har været problemer med skinner omkring Slagelse i dag, bekræfter DSB's pressetjeneste over for Ekstra Bladet.

Her lyder det videre, at man gennem dagen har fået en del henvendelser fra bekymrede danskere, som ville sikre sig, at de trygt kunne rejse med toget.

Hos Banedanmark fortæller togleder Maibritt Hein, at man har oplevet problemerne på flere strækninger:

- Omkring Slagelse har vi eksempelvis kun haft et spor at køre på. Her foretager vi reparation i aften. Vi har også oplevet det mellem Nykøbing Falster og Rødby, mellem Sorø og Ringsted og på Vestfyn, siger hun og fortsætter:

- Det betyder, at vi ikke kører på strækningen eller sænker hastigheden, lyder det fra toglederen.

Maibritt Hein forklarer, at man hele tiden er opmærksom på udviklingen af solens belastning på skinnerne. Hertil bruger man specielle redskaber til at måle, hvor der er risiko for solkurver.

Hos Banedanmark afviser man ikke, at problemerne kan fortsætte i morgen.

- Det afhænger helt af, hvor varmt det bliver, slår togleder Maibritt Hein fast.

Den 26. juli 1913 blev tog 1029 – i folkemunde kaldet Emigranten – afsporet på vej mod Esbjerg kort efter at have passeret Bramming Station. Foto: Holger Damgaard Ritzau Scanpix

Gennem historien har solkurver været skyld i flere ulykker på de danske jernbaner.

Værst gik det til 26. juli 1913, hvor 15 personer omkom, da toget ’Emigranten’ blev afsporet på vej mod Esbjerg kort efter at have passeret Bramming.

Bramming-ulykken sårede også tæt på 100 af togets passagerer. Det er efterfølgende blevet kendt som den værste togulykke på dansk jord.

Ved 100-årsdagen for ulykken i 2013 blev der rejst en mindesten på ulykkesstedet.